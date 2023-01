Die SBB ist 2022 nach eigenen Angaben «sehr pünktlich» gefahren: 92.5 Prozent ihrer Züge kamen nach Fahrplan an.

Die regionalen Unterschiede waren allerdings gross. Für die Westschweiz und das Tessin stellt die SBB Massnahmen in Aussicht.

Die landesweite Pünktlichkeit von 92.5 Prozent bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung um 0.6 Prozentpunkte. Nur in der Pandemie waren die Züge um 0.1 Prozentpunkte pünktlicher, wie die SBB in einer Mitteilung schreibt.

Für das gute Resultat 2022 gab es den Angaben zufolge mehrere Gründe. Darunter fallen eine bessere Baustellenplanung, wobei die Züge an weniger Stellen langsamer fahren mussten. Nur wenige nächtliche Bauarbeiten endeten nicht rechtzeitig vor Betriebsbeginn. Zudem trugen die tiefere Auslastung der Züge zu Jahresbeginn sowie das milde Wetter zur besseren Pünktlichkeit bei.

So pünktlich wie im letzten Quartal 2022 war die SBB seit 2017 noch nie unterwegs. Üblicherweise häufen sich in den letzten Monaten des Jahres wetterbedingte Verspätungen.

98.7 Prozent der Fahrgäste erreichten ihre Anschlüsse. Das waren aber 0.2 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr, unter anderem wegen des internationalen Verkehrs.

Legende: Dass leicht weniger Passagiere ihre Anschlüsse erreichten, führt die SBB auf den internationalen Verkehr zurück. Keystone/CHRISTIAN BEUTLER

Die pünktlichsten Züge fahren in der Deutschschweiz

Am pünktlichsten waren die Züge in der Deutschschweiz. In der Westschweiz häuften sich ab dem September Verspätungen. Grund waren knappe Fahrplanreserven wegen vieler Bauarbeiten. Die SBB und das Bundesamt für Verkehr erarbeiten einen neuen Fahrplan für die Romandie, der ab dem Fahrplanwechsel 2025 umgesetzt werden soll.

Im Tessin stiegen die Verspätungen zwischen Mai und September. Grund waren Störungen an den Regionalverkehrszügen Tilo. Diese konnten auch wegen der verzögerten Zulassung in Italien nicht planmässig eingesetzt werden.

Nicht zufrieden war die SBB mit der Sendepünktlichkeit im Güterverkehr. Im Wagenladungsverkehr verbesserte sich die Pünktlichkeit zwar leicht um 0.5 Punkte auf 91.5 Prozent. SBB Cargo will die Pünktlichkeit aber weiter steigern.