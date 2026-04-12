An einer nächtlichen Demonstration in der Stadt Bern ist es zu Sachschäden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken gekommen.

Mehrere hundert Personen nahmen laut der Kantonspolizei am unbewilligten Umzug von der Hüttensiedlung Anstadt bis zur Reitschule teil.

Wer zur Demonstration aufgerufen hat und wofür die Teilnehmerinnen und Teilnehmer protestierten, ist unklar.

Die Teilnehmenden versammelten sich am Samstag um 23:20 Uhr beim Gaswerkareal, wie die Berner Kantonspolizei mitteilt. Von dort aus zogen sie via Sandrain, Hirschengraben und Bahnhof bis zur Schützenmatte. Gegen 2 Uhr löste sich die Kundgebung auf.

Legende: Die Demonstrierenden auf den Berner Bahnhofplatz. Screenshot www.bernerzeitung.ch

Während des Umzugs waren die betroffenen Strassenabschnitte nicht befahrbar, wie es weiter heisst. Zudem wurde laut der Mitteilung mehrfach Pyrotechnik gezündet. Auf Bildern der Berner Tamedia-Publikationen sind Demonstrierende beim Anbringen von Sprayereien und eingeschlagene Schaufenster zu sehen. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Von wem der Aufruf zur Kundgebung stammte, ist derzeit nicht bekannt.

Weiter war ein selbstgebastelter Wasserwerfer zu sehen, wohl zu verstehen als Seitenhieb gegen die Polizei. Zudem trugen die Teilnehmenden ein Transparent mit einem Songtext einer antifaschistischen, italienischen Punkband.