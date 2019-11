Regula Heller ist stellvertretende Geschäftsleiterin des ANQ, des Nationalen Vereins für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken. Sie kommt ursprünglich aus der Pflege und hat einen Master in Public Health MPH sowie einen Master in Nursing Science MNS. Regula Heller befasst sich schon seit 20 Jahren mit Qualitätsmessungen im Gesundheitsbereich. Bei ANQ leitet sie auch den Bereich Akutsomatik.