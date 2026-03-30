Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat die Untersuchung zum tödlichen Sturz von Muriel Furrer bei der Rad-WM 2024 abgeschlossen.

Das Ergebnis der Untersuchung zeigt, dass es sich um einen Selbstunfall ohne Fremdeinwirkung handelte.

Die umfangreichen Abklärungen ergaben keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung. Wie die Staatsanwaltschaft mitgeteilt hat, konnten auch keine strafrechtlich relevanten Pflichtverletzungen bei der Sicherung der Strecke oder der geleisteten Nothilfe nach dem Unfall festgestellt werden. Das Verfahren wurde deshalb eingestellt.

Legende: Der Todesfall der jungen Radrennfahrerin 2024 löste im ganzen Land Betroffenheit aus. Reuters/Denis Balibouse

Die 18-jährige Juniorin war im September 2024 während des WM-Rennens in einer Abfahrt auf dem Gemeindegebiet von Küsnacht ZH gestürzt. Sie erlag am folgenden Tag im Spital ihren schweren Verletzungen. Die Einstellungsverfügung ist noch nicht rechtskräftig.