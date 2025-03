Rad-WM in Zürich hinterlässt Defizit in Millionenhöhe

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Rad- und Para-Cycling-Strassen-Weltmeisterschaften 2024 in Zürich haben ein Defizit von 4.5 Millionen Franken eingefahren.

Damit private Gläubiger nicht auf ihren Rechnungen sitzen bleiben, sollen nun Stadt und Kanton Zürich die Veranstalter unterstützen.

Der Verein Rad- und Para-Cycling-WM Zürich 2024 teilte mit, dass er bei der Stadt Zürich ein Gesuch für finanzielle Unterstützung eingereicht habe.

Der Stadtrat ist gemäss einer Mitteilung bereit, den Verein finanziell zu unterstützen, um die Sanierung zu ermöglichen und den Schaden von privaten Gläubigern abzuhalten.

Der Kanton hat gegenüber dem Verein erklärt, sogar auf die Rückzahlung eines gewährten Überbrückungsbeitrags zu verzichten. Der Verein hat zudem beim Gericht ein Gesuch auf provisorische Nachlassstundung gestellt, welches bewilligt wurde.

Was ist eine provisorische Nachlassstundung? Box aufklappen Box zuklappen Eine Stundung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Verein während vier Monaten nicht betrieben werden kann. Diese Stundung wird gewährt, wenn finanzielle Schwierigkeiten vorhanden sind und eine Lösung für die Rückzahlung der Schulden gesucht wird. Quelle: Kanton Zürich

Gemäss der Mitteilung des Vereins belaufen sich die Einnahmen auf rund 19 Millionen Franken, die Ausgaben jedoch auf 23.5 Millionen Franken. Gründe dafür seien verschiedene Mehrkosten, die sich nicht haben vermeiden lassen, unter anderem für die Streckensicherung aufgrund beschlossener Verkehrsmassnahmen.

Wetterpech sorgte für tiefere Einnahmen

Gleichzeitig seien die Einnahmen unter den Erwartungen geblieben, dies etwa aufgrund der wetterbedingt tieferen Umsatzzahlen in den Bereichen Catering, Merchandising und Ticketing. Auch hätte die Kontroverse um Strassensperrungen potenzielle Sponsoren von einem Engagement abgehalten.

Legende: Die Gedenkstätte für Muriel Furrer, die am Sonntag, den 29. September 2024, während der Rad-WM in Zürich bei einem Sturz ums Leben kam. Keystone / Ennio Leanza

Der Anlass wurde zudem überschattet vom Unfalltod der 18-jährigen Schweizer Radrennfahrerin Muriel Furrer. Sie starb an den Folgen eines Sturzes an einem Rennen der Rad-WM. Der Umstand, dass ihr Unfall zunächst für längere Zeit gar nicht bemerkt wurde, während die Athletin schwer verletzt abseits der Strecke lag, sorgte für breite Kritik an den Sicherheitsmassnahmen der Veranstaltung.

Verlust war vorprogrammiert

Auch im Vorfeld des Grossanlasses gab es bereits Streit: Gewerbetreibende, Anwohnerinnen und Anwohner und sogar Spitäler stritten sich mit der Stadt Zürich über die ihrer Ansicht nach zu einschneidenden Verkehrseinschränkungen während der Veranstaltung.