In der Deutschschweiz hören fast 87 Prozent täglich Radio – und dies fast zwei Stunden lang. Dominiert wird der Markt weiterhin von der SRG, die privaten Stationen konnten aber zulegen.

Wieviele Leute hören Radio? Die Radionutzung ist im zweiten Halbjahr 2016 um rund ein Prozent zurückgegangen. Rund 4,24 Millionen Menschen schalteten jeden Tag das Radio ein, das sind 50'000 Personen pro Tag weniger als im vorherigen Semester.

Zusatzinhalt überspringen Zahlen seit 15 Jahren Mediapulse misst im Auftrag des Bundes die offiziellen Kennwerte zur Radio- und Fernsehnutzung der Schweizer ab 15 Jahren. Seit 2013 werden auch Radioprogramme erfasst, die übers Internet gehört werden. Die Zahlen werden zwei Mal pro Jahr veröffentlicht.

Welche Sender werden am meisten gehört? Den SRG-Sendern hörten täglich insgesamt 2,97 Millionen Menschen zu. Den privaten Stationen 2,59 Millionen und den ausländischen 1,27 Millionen.

Der Marktanteil der SRG ging im Vergleich zum ersten Semester in der Deutschschweiz um rund 1,53 Prozentpunkte auf 63,7 Prozent zurück, wie Mediapulse mitteilte. Davon profitierten fast ausschliesslich die privaten Radios. Deren Marktanteil stieg um 1,55 Prozentpunkte auf 31,43 Prozent.

Welche Sender sind am beliebtesten? In der Deutschschweiz blieb SRF 1 der beliebteste Sender mit einem Marktanteil von rund 30 Prozent oder 1,5 Millionen Hörern pro Tag. Radio Energy Zürich ist der erste Privatsender, der in der Rangliste auftaucht – mit einem Marktanteil von 2,68 Prozent oder rund 282'000 Hörern pro Tag.

Welche Sprachregion hört am meisten Radio? Im Schweizer Vergleich hörten die Tessiner mehr und länger Radio als die Deutschschweizer: 88,7 Prozent schalteten das Radio täglich für 118 Minuten ein. Die Romands hingegen sind dem Radio leicht weniger angetan: Dort waren es nur 82,7 Prozent, die 99 Minuten pro Tag zuhören.