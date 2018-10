Die Frist ist verstrichen – passiert ist vorerst nichts. Bis «Mitte Oktober» sollten die Verhandlungen über das Rahmenabkommen abgeschlossen sein, ermahnte kürzlich EU-Unterhändler Christian Leffler seine Schweizer Verhandlungspartner: «Das Zeitfenster schliesst sich.»

Doch von SRF auf den Ablauf dieser Frist angesprochen, wich der Chefsprecher der EU-Kommission aus. In der letzten Verhandlungsrunde sei «kein entscheidender Fortschritt» erzielt worden, sagte Margaritis Schinas gestern Mittag. Heute Dienstag werde Leffler abermals seinen Schweizer Kollegen, Staatssekretär Roberto Balzaretti, treffen. «Das wird die Gelegenheit sein, um gemeinsam den Stand der Verhandlungen zu bewerten.»

Am Donnerstag und Freitag weilt dann der Schweizer Bundespräsident Alain Berset an einem Europa-Asien-Gipfel in Brüssel, zusammen mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Es wäre die Gelegenheit, die offenen Punkte auf höchster Ebene zu erörtern. Doch ob es überhaupt zu einem bilateralen Treffen zwischen den beiden Präsidenten kommt, ist noch immer unklar.

Rahmenabkommen als Blaupause für den Brexit

Das klingt nicht gerade nach der letzten grossen Kraftprobe in einer bereits vier Jahre andauernden Verhandlung. Und vieles spricht tatsächlich dafür, dass die Verhandlungen noch nicht unmittelbar vor dem Abschluss stehen.

Die Ungeduld der EU-Kommission von Jean-Claude Juncker überrascht nicht. Sie will baldmöglichst die Verhandlungen mit der Schweiz abschliessen und erst dann mit den Briten ein Abkommen über das künftige Verhältnis nach dem Brexit aushandeln. Mit dem Rahmenabkommen könnte Junckers Behörde der Regierung von Theresa May vor Augen führen, was für einen Drittstaat im Verhältnis zur EU möglich ist – und was nicht. Zum Beispiel, wenn es um das Verbot von Subventionen für Exportfirmen geht.

Doch die Verhandlungen mit den Schweizern sind festgefahren, vor allem in einem Punkt: Die EU verlangt, dass auch der Lohnschutz unter die Regeln des Rahmenabkommens fällt. Das hiesse: Wie zum Beispiel beim Lastwagenverkehr müsste die Schweiz auch beim Lohnschutz neue EU-Gesetze ins eigene Recht übernehmen, ansonsten drohten Strafmassnahmen. Bei Streitfällen könnten beide Seiten ein Schiedsgericht anrufen.

Stolperstein Lohnschutz

Doch wenn es um den Lohnschutz geht, teilen die Schweizer Gewerkschaften und linke Politiker die Angst der SVP vor fremdem Recht und fremden Richtern. Sie wollen, dass die Eidgenossenschaft auch in Zukunft Lohnschutz-Massnahmen wie zum Beispiel die Acht-Tage-Regel ohne Rücksicht auf Brüssel beschliessen kann.

Die Acht-Tage-Regel verpflichtet ausländische Firmen, sich acht Tage im Voraus anzumelden, wenn sie in der Schweiz etwa einen Bauauftrag ausführen wollen. Die Gewerkschaften können dann die Arbeitsbedingungen auf den Baustellen kontrollieren.

Doch just diese Regel ist Brüssel ein Dorn im Auge. Sie sei diskriminierend, indem sie ausländische Firmen unter dem Denkmantel des Lohnschutzes vom Schweizer Markt fernhalte. Mehr noch: Die Acht-Tage-Regel widerspreche Artikel 2 des Personenfreizügigkeit-Abkommens. Sie sei schlicht illegal.

In dieser Frage scheinen die Positionen der Schweiz und der EU kaum vereinbar. Ein Kompromiss, der auf beiden Seiten breite Zustimmung erfahren könnte, ist schwer vorstellbar.

Spiel auf Zeit

Es gehört nämlich seit Beginn der Verhandlungen zu den Kernanliegen der EU, dass ein Gericht die Schweizer Lohnschutz-Massnahmen beurteilen kann. Auf die Forderung der Gewerkschaften, den Lohnschutz vom Abkommen auszunehmen, reagieren EU-Diplomaten mit Kopfschütteln. Wofür hätten sie denn überhaupt jahrelang verhandelt?

Während die EU aufs Tempo drückt, spielt der Bundesrat auf Zeit. Einige Mitglieder der Landesregierung glauben, dass es besser wäre, die Einigung zwischen der EU und Grossbritannien abzuwarten. Wer weiss, was die Briten am Verhandlungstisch herausholen.

Ausserdem fürchten Schweizer Politiker einen Verhandlungsabschluss kurz vor der Abstimmung über die Selbstbestimmungsinitiative am 25. November. Die Initiative richtet sich gegen den Einfluss internationaler Gerichte. Ein Abschluss des umstrittenen Rahmenabkommens kurz vor dem Abstimmungstag könnte den Initianten aus der SVP Auftrieb verleihen.

Doch was, wenn auch diese Woche erneut kein Durchbruch gelingt? Der Bundesrat spielt auf Zeit und scheint sich sicher, dass die EU das Zeitfenster für die Verhandlungen vorerst nicht zuschlagen wird. Schliesslich will sie den Deal mit der Schweiz unbedingt.

Und sie hat durchaus Druckmittel. Bis zum 31. Dezember muss die EU entscheiden, ob sie die Anerkennung der Schweizer Börse verlängert. Nur so dürften Aktienhändler aus den 28 EU-Staaten weiter uneingeschränkt auf der Schweizer Börse Geschäfte tätigen. Viel Geld steht auf dem Spiel, vor allem für die Schweiz, aber auch für die EU.

Die Anerkennung hatte die EU Ende 2017 bloss für ein Jahr erteilt, mit der Befristung wollte sie Druck machen auf die Verhandlungen mit der Schweiz. Ohne Einigung könne er sich «nicht vorstellen, dass wir die Ausnahme nochmals um ein Jahr verlängern», sagte EU-Kommissar Johannes Hahn vor einem Monat in einem Interview mit der NZZ.

Eine glaubhafte Ankündigung? Oder bloss eine leere Drohung? Die jüngste Frist fürs Rahmenabkommen ist vorerst verstrichen – doch der eigentliche Nervenkrieg steht erst bevor.