Im Ramsen im Kanton Schaffhausen stand in den frühen Morgenstunden ein Hühnerstall in Flammen.

Rund 17'000 junge Masthühner befanden sich zu diesem Zeitpunkt in dem Gebäude.

Wie die Schaffhauser Polizei mitteilt, verstarben sämtliche Tiere beim Brand.

Die Einsatzkräfte wurden um 5 Uhr über den Brand informiert. Die Einsatzkräfte konnten ihn zwar rasch unter Kontrolle bringen und bis kurz vor 8 Uhr komplett löschen. Für die 17'000 Masthühner kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie verendeten in den Flammen. Personen wurden keine verletzt.