- Im Ramsen im Kanton Schaffhausen stand in den frühen Morgenstunden ein Hühnerstall in Flammen.
- Rund 17'000 junge Masthühner befanden sich zu diesem Zeitpunkt in dem Gebäude.
- Wie die Schaffhauser Polizei mitteilt, verstarben sämtliche Tiere beim Brand.
Die Einsatzkräfte wurden um 5 Uhr über den Brand informiert. Die Einsatzkräfte konnten ihn zwar rasch unter Kontrolle bringen und bis kurz vor 8 Uhr komplett löschen. Für die 17'000 Masthühner kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie verendeten in den Flammen. Personen wurden keine verletzt.