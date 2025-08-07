 Zum Inhalt springen

Ramsen SH 17'000 Hühner verenden bei Brand von Stall

07.08.2025, 11:30

  • Im Ramsen im Kanton Schaffhausen stand in den frühen Morgenstunden ein Hühnerstall in Flammen.
  • Rund 17'000 junge Masthühner befanden sich zu diesem Zeitpunkt in dem Gebäude.
  • Wie die Schaffhauser Polizei mitteilt, verstarben sämtliche Tiere beim Brand.

Die Einsatzkräfte wurden um 5 Uhr über den Brand informiert. Die Einsatzkräfte konnten ihn zwar rasch unter Kontrolle bringen und bis kurz vor 8 Uhr komplett löschen. Für die 17'000 Masthühner kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie verendeten in den Flammen. Personen wurden keine verletzt.

Industriegelände mit Lagertanks und bewölktem Himmel.
Legende: Bilder zeigen das Ausmass der Zerstörung nach dem Brand. SCHAFFHAUSER POLIZEI

