Wassilis Kassis ist Professor an der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH). Die Fremdenfeindlichkeit nähert er in seinen Arbeiten aus verschiedenen Blickrichtungen an. So erforscht er beispielsweise soziale Vorurteile unter Jugendlichen, Antisemitismus an Hochschulen, Islamfeindlichkeit an Universitäten oder Resilienz unter Bedingungen der Ausgrenzung.