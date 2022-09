Die Eigner der Axpo zeigen sich erleichtert über den Rettungsschirm. Die Verwerfungen an den Strommärkten seien einmalig, hiess es in der Mitteilung der Eigentümer, also der Kantone Zürich, Aargau, Schaffhausen, Glarus und Zug sowie der Unternehmen EKZ, AEW, EKT und SAK.

Auch der Stromkonzern Alpiq begrüsst die Aktivierung des Rettungsschirms. Der Bundesrat sende damit ein wichtiges, vertrauensbildendes Signal. Der umsatzmässig zweitgrösste Stromkonzern der Schweiz hatte im Januar den Bund wegen eines drohenden Liquiditätsengpasses um finanzielle Hilfe gebeten, zog das Gesuch dann aber zurück. Die Aktionäre waren mit temporärer Liquidität eingesprungen.

Die BKW sieht den Rettungsschirm für systemrelevante Energieunternehmen nach wie vor kritisch, wie Finanzchef Ronald Trächsel an einer Medienkonferenz sagte. «Wir halten den Rettungsschirm nicht für das richtige Mittel.» Wenn ein Unternehmen unterstützt werden müsse, sei man nicht dagegen. Man sollte aber nicht andere in Mithaftung nehmen. Die BKW selbst wird laut Trächsel keine Staatshilfe in Anspruch nehmen müssen.