In der Schweiz leben aktuell rund 50'000 vorläufig Aufgenommene. Das sind Menschen, die in die Schweiz geflüchtet sind und hier einen Asylantrag stellten, doch wurde dieser in den meisten Fällen abgelehnt. Weil sie aber nicht in Herkunftsländer zurückgeschickt werden können, dürfen sie als vorläufig Aufgenommene in der Schweiz bleiben, Link öffnet in einem neuen Fenster. Viele Syrerinnen und Syrer zum Beispiel sind vorläufig Aufgenommene.