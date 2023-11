Was passiert mit den vielen Wahlplakaten nach den eidgenössischen Wahlen? Diese Thurgauer Firma hat eine Antwort.

Vor nicht einmal zwei Wochen wurde in der Schweiz ein neues Parlament gewählt. Was vor allem im Vorfeld von Wahlen omnipräsent ist: der Dschungel aus Wahlplakaten an jeder Strassenecke, Hausfassade und Bushaltestelle. Grinsende Gesichter mit knackigen Slogans – sie scheinen jetzt nach der Wahl bereits wieder weit weg.

Legende: Der Wahlkampf ist vorbei. Die Plakate wurden in den letzten Tagen weggeräumt. Keystone/Michael Buholzer

Weil sie überall schon abgeräumt sind. Es sind Unmengen an Plakaten, die nun alle vermeintlich im Abfall landen. Eine Thurgauer Firma hat sich genau diesem Müllberg angenommen. Denn die gebrauchten Plakate, die auf Holzpfählen in der Wiese am Strassenrand stehen, sind meistens aus sogenannten Hohlkammerplatten aus Polypropylen (PP).

Diese eignen sich gemäss dem Unternehmen «ideal zum Recyceln». Die Firma macht aus dem gebrauchten Plastik neuen Kunststoff. 50 Partner aus der ganzen Schweiz bringen die Wahlplakate nach Eschlikon. Kabelbinder, Klebstreifen oder Schnüre müssen entfernt werden. Dann werden die Kunststoffplatten geschreddert, gewaschen und getrocknet und schliesslich werden die Plastikstücke zu neuem Regranulat.

Die Parteien fragten, ob sie ihre alten Plakate zu uns bringen können.

Das Material sei besonders gut, sagt Patrik Ettlin, Kommunikationsverantwortlicher der InnoRecycling AG: «Es ist rein, nur ganz dünn bedruckt und nur zwei oder drei Monate alt. So kann es einfach wieder in den Prozess einfliessen.» Schliesslich können aus dem Endprodukt aus PP neue Eimer, Flaschen oder weitere Dinge entstehen.

Auf die Idee, die Wahlplakate zu recyceln, sei die Firma auch über die Parteien gekommen, sagt Ettlin: «Es gab erste Inputs der Parteien. Die fragten, ob sie ihre alten Plakate zu uns bringen können.»

1 / 4 Legende: Zahlreiche Partnerfirmen bringen die Plakate nach Eschlikon, wo sie gesammelt und recycelt werden. SRF 2 / 4 Legende: Sämtliche Fremdmaterialien werden entfernt. Der Druck bleibt. SRF 3 / 4 Legende: Dann werden die Plakate geschreddert. Die Stücke sind dann 1 bis 2 cm gross. SRF 4 / 4 Legende: Dann werden die Kleinstteile gewaschen und erhitzt. So sieht das Granulat nach dem ganzen Prozedere aus. SRF

Stellt sich die Frage, ob das ökologisch sinnvoll ist, Tausende Plakate durch die ganze Schweiz zu fuhren und den Kunststoff dann mit einem Energie verbrauchenden Ofen einzuschmelzen. Unterem Strich gehe die CO₂-Bilanz auf, sagt Patrik Ettlin von der Kunststoff-Recycling-Firma. Wie viele Plakate es am Ende sein werden, dazu wagt das Unternehmen keine Prognose.

Und welche Partei bringt am meisten Plakate zurück? Etwa die Grünen als Umweltschutz-Partei? Patrik Ettlin sagt: «Das wäre schön, wenn wir das sagen könnten. Aber es ist schwierig, das zu kontrollieren. Was wesentlich ist: Es kommen viele Plakate.»