Die Strasse ins Tessiner Bavonatal wird ab 20 Uhr wegen erhöhter Murganggefahr bis auf Weiteres gesperrt.

Das teilte die Warnapp des Bundes Alertswiss mit. Personen im Tal werden gebeten, auf Reisen zu verzichten.

Die Sperrung betreffe auch Ersthelfer, heisst es in der Meldung von Alertswiss weiter. Rettungsdienste seien daher nicht gewährleistet.

Für Cavergno am Eingang des Bavonatals (im Bereich Oberes Maggiatal, siehe Karte) und das gesamte Sopraceneri gilt ab 15 Uhr bis Freitag Mitternacht die Regenwarnstufe 4 (von 5). Es wird vor starkem und raschem Ansteigen der Wasserpegel von Flüssen und Seen sowie Hangrutschen gewarnt.

Legende: Der Monte Ceneri liegt etwa in der Mitte des Tessins. Er unterteilt das Sopraceneri, also das nördlich darüberliegende Gebiet, vom südlichen Teil Sottoceneri. Screenshot / SRF Meteo / Wetterwarnungen

SRF Meteo erwartet Regenmengen zwischen 200 und 260 Millimetern, zudem kann es lokal noch höhere Niederschlagsmengen wegen eingelagerter Gewitter geben.

Die Schweiz liegt auf der Vorderseite eines Tiefs, des Ex-Hurrikans Erin, wie der Wetterdienst berichtet. Mit einer südwestlichen Strömung erreicht uns in den kommenden Stunden immer feuchtere und labil geschichtete Luft.

Bis Freitag fällt viel Niederschlag, am meisten im Süden, wie es im Beitrag heisst. Für das Sopraceneri sagt SRF Meteo Unwetter voraus, für den Rest des Tessins starke Regenfälle. Ebenfalls starke Regenfälle sind für Teile Graubündens prognostiziert.