An Ostern fahren viele Autoreisende in die Berge. Auf den Strassen dort herrscht aber häufig Verwirrung. Ein Crashkurs.

Wer hat am Berg eigentlich Vortritt?

Reiselust an Ostern

Ein Auto kraxelt auf einer steilen, engen Passstrasse hoch. Plötzlich taucht am anderen Ende der Strasse ein Lastwagen auf. Er rollt bergab auf das Auto zu. Was muss der Autolenkerin oder -lenker nun tun?

Bus vor Camion vor Auto

Für steile Strassen mit zu wenig Raum zum Kreuzen des Gegenverkehrs gibt es drei simple Grundsätze:

Schwer hat Vortritt vor leicht: Bus vor Camion vor Auto. Ein Lastwagen mit Anhänger hat Vortritt vor allen anderen. Unter gleichartigen Fahrzeugen hat das bergauffahrende Fahrzeug vor dem bergabfahrenden Fahrzeug Vortritt. Ausser, letzteres ist näher an einer Ausweichstelle.

Ein Sonderfall sind Bergpoststrassen. Hier haben das Postauto und andere Linienbusse Vortritt.

Legende: Bergpoststrasse: Hier haben das Postauto und andere Linienbusse Vortritt. AdobeStock/mamophoto

Hinzu kommt: Die Chauffierenden sind sogar weisungsberechtigt. Sie dürfen also Autoreisende darauf hinweisen, was sie auf der Strasse zu tun haben.

In unübersichtlichen Abschnitten müssen die Lenkerinnen und Lenker auf halbe Sichtweite stoppen können. Grundsätzlich dürfen alle Fahrzeuge vor «engen, unübersichtlichen Kurven ausserorts» hupen, um andere zu warnen.

Legende: Brenzlige Situation: Wären die Velofahrenden nicht, wären der LWK und das Auto aneinander vorbeigekommen. (Bild vom Grimselpass) Imago/Manuel Geisser

In der Praxis heisst all das für den Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS): Gefragt ist gesunder Menschenverstand statt Beharren auf Regeln und – ein mögliches Dankeschön per freundlicher Handgeste.