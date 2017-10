Mit dem Zug durch Europa reisen mit dem Interrail-Pass: Was nostalgisch klingen mag, erlebt zurzeit ein veritables Revival. In der Schweiz befinden sich die Verkäufe von Interrail-Pässen auf einem Allzeit-Hoch.

Bei vielen weckt der Begriff «Interrail» wohl höchstens nostalgische Erinnerungen. Doch die Verkäufe für die Interrail-Pässe steigen in der Schweiz momentan stark an. Allein dieses Jahr werden die SBB insgesamt fast 44’000 Interrail-Tickets verkaufen.

Revival einer alten Marke

Doro Engels, Senior Marketing Manager International bei den SBB, sagt gegenüber «10vor10»: «Wir rechnen allein für 2017 mit einem Anstieg von 30 Prozent. In der Schweiz findet derzeit ein veritables Revival der Marke Interrail statt.»

So erreichten die Verkäufe gar ein Allzeit-Hoch. Mit dem Interrail-Pass können europaweit mehr als 250’000 Kilometer Streckennetz befahren werden. Je nach Alter und gewählter Option zu verschiedenen Preisen. Für Jugendliche zum Beispiel kostet ein 2.-Klasse-Ticket für 15 Tage derzeit 237 Franken.

Hinter dem Boom stecke – in Zeiten der Billig-Flieger – ein veränderter Geist, sagt Engels: «Heutzutage steht wieder vermehrt das Reiseerlebnis im Vordergrund. Gerade für die neue Generation zählt Erfahrung wieder mehr als Besitz und Status.» Interrail werde aber auch stark beworben, vor allem auch auf den sozialen Medien offenbar mit Erfolg: So gibt es nur schon auf der Foto-App «Instagram» weit über 600'000 Einträge zum Hashtag «Interrail».

Verachtfachung bei den Interrail-Rentnern

Interrail wurde 1972 von mehreren europäischen Eisenbahn-Gesellschaften gemeinsam aus der Taufe gehoben. Die Bahnen nahmen schon damals den Zeitgeist auf: Die 68er-Generation wollte nicht mehr pauschal verreisen wie ihre Eltern. Sondern mit dem Rucksack. Damals schaffte Interrail Aussergewöhnliches: Den Kontinent nach zwei Weltkriegen auf neue Art zu verbinden – indem es Europa erlebbar machte.

Allerdings hat sich auch viel verändert. War «Interrail» früher auf Jugendliche beschränkt, gibt es die Pässe heute für alle Altersklassen. Auch das mit Erfolg: Die Zahl der Interrail-Rentner verzeichnet einen beachtlichen Anstieg. «Im Seniorenbereich haben wir eine Verachtfachung in nur zwei Jahren», sagt Doro Engels. «Die heutigen Senioren sind jung in Geist, offen und gesundheitlich fit.» Und: Sie würden sich noch aus ihrer Jugendzeit an Interrail erinnern – und wie als 20-Jährige wieder mit dem Zug verreisen.