Stau am Gotthard-Nordportal hat sich aufgelöst

Auf den Verkehrswegen in den Süden brauchte es am Samstag viel Geduld.

Vor dem Gotthard-Nordportal auf der Autobahn A2 stauten sich die Autos zwischenzeitlich auf 13 Kilometern.

Am Samstag um 20 Uhr hat sich der Stau aufgelöst.

Bereits gegen 4:30 Uhr hatte sich zwischen Erstfeld und Göschenen (UR) ein zehn Kilometer langer Stau gebildet, wie der Touring Club Schweiz (TCS) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Auch auf der Südseite des Gotthard-Tunnels zwischen Quinto und Airolo (TI) wurden die Autos ausgebremst: Zwischenzeitlich kam es zu einem mehrere Kilometer langen Stau.

Stau auch auf den Zufahrten

Auf der Zufahrt kam es ebenfalls zu Staus, so etwa auf der A2 in den Kantonen Baselland, Solothurn und Luzern und auf der A1 bei Niederbipp (BE) und beim Gubristtunnel (ZH).

Im Schweizer Nachbarland Österreich wälzten sich Blechlawinen ebenfalls in Richtung Süden und gerieten ins Stocken. Betroffen waren vor allem die wichtige Nordsüdstrecke über die Tauern-Autobahn (A10) und die Karawanken-Autobahn (A11), aber auch die Fernpass-Strecke (B 179), wie der österreichische Automobil-, Motorrad- und Touringclub (ÖAMTC) mitteilte. Die Wartezeiten betrugen bis zu 80 Minuten.

Am Wochenende starteten die Sommerferien ebenfalls in den Kantonen Zürich und Aargau. Damit gilt nun in allen Schweizer Kantonen Urlaub.