Die Online-Auktion für das Autokennzeichen «SO 1» bringt dem Kanton Solothurn 390’000 Franken.

Das ist ein neuer Schweizer Rekord.

Beim ersten Versuch im Dezember war die Auktion wegen missbräuchlichen Angeboten abgebrochen worden.

Die Auktion mit Startpreis 10’000 Franken dauerte eine Woche und ging heute gegen 17:30 Uhr zu Ende. Es gab insgesamt 29 Angebote. Der letzte Bieter hatte das Pseudonym «edelstark».

Legende: Zwar keine Million, aber doch 390'000 Franken, bringt das Kennzeichen «SO 1» dem Kanton Solothurn ein. Kanton Solothurn

Die Bieterzeit wurde mehrfach um wenige Minuten verlängert, weil es kurz vor dem geplanten Ende um 17:00 Uhr weitere Angebote gab. Zwei Personen drückten den Preis jeweils um 10’000 Franken in die Höhe. Der Schweizer Rekordwert für ein Autokennzeichen lag bisher bei 299’000 Franken – für «ZH 24» im Jahr 2024.

Die Auktion des Kennzeichens «SO 1» hat eine Vorgeschichte: Während der ersten Auktion im Dezember gab es missbräuchliche Angebote mit Fantasienamen von mehr als einer Million Franken. Die Auktion wurde abgebrochen. Für die Neuauflage mussten sich Interessierte deshalb mit Ausweis registrieren und eine Bonitätsprüfung durchlaufen.