SBB transportierte so viele Reisende wie noch nie

Die SBB hat im Jahr 2024 so viele Menschen transportiert wie noch nie.

Täglich nutzten 1.39 Millionen Reisende die Züge des Fern- und Regionalverkehrs, wie die SBB anlässlich ihrer Jahresmedienkonferenz bekanntgaben.

Zufrieden ist die SBB mit dem leicht höheren Jahresgewinn von 275 Millionen Franken.

Auch bei SBB Immobilien und SBB Infrastruktur Energie habe es Gewinne gegeben, wie die SBB mitteilt. SBB Cargo International sei wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt, während SBB Cargo Schweiz einen hohen Verlust von minus 76 Millionen Franken geschrieben habe.

Aufgrund der steigenden Nachfrage sei ein Ausbau des Bahnangebotes erforderlich, hiess es weiter. Mittelfristig benötigt die SBB einen jährlichen Gewinn von 500 Millionen Franken.

Dank der Umsetzung der Spar- und Effizienzmassnahmen konnte laut Mitteilung ein Anstieg der Verschuldung gedämpft werden. Der Schuldenberg sei hoch und liege wegen Investitionen in Rollmaterial bei 12.1 Milliarden Franken.

Zufriedene Reisende

Die SBB war im vergangenen Jahr – insbesondere in der Westschweiz und im Tessin – pünktlicher unterwegs, wie es in der Mitteilung heisst. Noch nicht zufriedenstellend sei die Pünktlichkeit von Zügen aus dem Ausland. Trotz höherer Auslastung der Züge seien die Reisenden zufriedener gewesen als im Vorjahr. Dazu beigetragen habe neben der Pünktlichkeit die Erweiterung des Abo-Sortiments, so die SBB.

Legende: Im vergangenen Jahr transportierte die SBB so viele Menschen wie noch nie. KEYSTONE/Valentin Flauraud

Bei SBB Cargo Schweiz hingegen sei die Kundenzufriedenheit gesunken. Die Gründe dafür waren Preiserhöhungen und die schlechtere Produktion aufgrund vieler Baustellen in der Nacht, der Teilsperre des Gotthards und Personalengpässen.