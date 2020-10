Nach dem Partywochenende in Bern zieht Max Reichen von der Bar- und Clubkommission Bilanz.

SRF News: Wie lief das erste Partywochenende mit den Einschränkungen, mit maximal hundert Leuten?

Max Reichen: Wir hatten in der ganzen Stadt Bern nicht einmal die Hälfte aller Gäste. Das stellt die Betriebe vor ernsthafte Probleme. Wir brauchen Lösungen für die Miete, für Kurzarbeit, sonst reicht der Atem nicht mehr lange aus.

Mit den maximal hundert Gästen geht die Rechnung nicht auf?

Es gibt sicher Konzepte, die so funktionieren, aber in den meisten Fällen kann man mit diesen hundert Gästen nicht Angestellte an der Bar, am Eingang und die Künstler bezahlen.

Wäre es eine Option, die Preise zu erhöhen, einen Klub exklusiver zu positionieren?

Unsere Erfragung zeigt, dass dies nicht funktioniert. Das junge Publikum ist relativ Preissensibel und in die High-Class-Clubs funktionieren in Bern nicht.

Schliessen ist keine Option, müssen nun Alternativen her?

Wenn wir schliessen müssen wir uns fragen: Bezahlen wir die Löhne weiterhin und riskieren einen Konkurs, oder entlassen wir sie.