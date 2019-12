Mehr aus dieser Rubrik

Wenn Ausländerinnen und Ausländer den Schweizer Pass erhalten, wirkt sich das positiv auf ihren Lohn aus.

Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie der ETH-Zürich , Link öffnet in einem neuen Fenster .

Der Jahreslohn von Ausländerinnen, die sich einbürgern lassen, steige in den 15 Jahren nach der Einbürgerung im Schnitt um 5000 Franken stärker an, als jener von Ausländern, die sich nicht einbürgern lassen. Besonders stark steigen laut der Studie die tiefen Einkommen an. Konkret sei die Schweizer Staatsbürgerschaft Zugewanderten aus der Türkei und aus Ex-​Jugoslawien am meisten zugutegekommen.

Für die Studie haben die Forschenden die Einkommen von rund 4000 Personen verglichen. Sie zogen Fälle aus 46 Schweizer Gemeinden heran, bei denen über die Einbürgerung an der Urne entschieden wurde und bei denen das Ergebnis besonders knapp ausgefallen war. Laut den Verfassern der Studie bestehe bezüglich Geschlecht, Einkommen vor der Abstimmung oder ihrer Herkunft kaum Unterschiede zwischen den knapp abgelehnten Gesuchstellern und den knapp Eingebürgerten. Durch diese Methodik sei es gelungen, den Einfluss der Einbürgerung auf das Einkommen zu isolieren.