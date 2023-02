Wolfgang Amadeus Mozarts vorletzter Brief vor seinem Tod 1791 ist eines der Prachtstücke der Handschriften-Sammlung der Basler Universitätsbibliothek (UB). Das historische Dokument kann aber Forschenden nicht mehr zur Verfügung gestellt werden, weil es von Tintenfrass befallen ist. Diese Art Papier-Krankheit kommt von schlechter alter Tinte, die das Papier schleichend zerstört.

Was ist Tintenfrass? Box aufklappen Box zuklappen «Tintenfrass» ist der Fachbegriff für den beschleunigten Abbau des Schriftträgers, meist Papier. Dieses Schadensbild tritt um die Tinte herum im Papier auf und es breitet sich im Lauf der Zeit aus. Es beginnt oft mit Braunwerden und Durchdrücken der Schrift auf die Rückseite. Später kann das Papier brechen, Schrift gar herausbrechen – ein Buchstabe fällt also aus dem Blatt.

Das Phänomen beginne als eine Art «X-Effekt», bei dem sich Schriften von Vorder- und Rückseite eines Bogens zu überlagern begännen, erklärt Lisa Dittmann, Chefin der Bestandes-Erhaltung an der UB. Der zerstörerische Effekt verstärke sich bis zu physischem Zerfall: «In stark beschriebenen Bereichen bricht die Schrift aus dem Papier heraus.»

Schuld ist bei diesem Brief nicht einmal Mozart selber, sondern der zweite Ehemann seiner Frau: Dieser wollte Mozarts Schmähungen anderer Personen vertuschen und krakelte dick mit Tinte über manche Namen. Just an diesen Stellen mit viel Tinte ist das Papier heute, gut 200 Jahre später, in einem schlechten Zustand.

Von den 7.8 Millionen handgeschriebenen Blättern in der Basler UB-Sammlung leiden 9.4 Prozent an Tintenfrass. Einige tausend Blätter sind so stark geschädigt, dass die Verantwortlichen sie zur Rettung jetzt chemisch behandeln.

Legende: Lisa Dittmann prüft ein zu konservierendes Handschriftstück auf dem Lichtpult. SRF / Hanna Girard

Dazu wird das Papier zur Vorbereitung anderthalb Stunden mit Ethanol-Wasser benetzt und danach mit vier verschiedenen Chemikalien-Bädern behandelt. Diese Prozedur stoppt den Tintenfrass, indem sie schädliche Eisen-Ionen und Säure im Papier unschädlich macht. Am Schluss kommt eine Schutzschicht darüber.

1 / 4 Legende: Die Dokumente werden in einem Sieb-Rahmen gesichert in Wannen gebadet. Bei dieser Demonstration trägt Lisa Dittmann keine Handschuhe – anders als bei der realen Prozedur mit Chemikalien. SRF / Hanna Girard 2 / 4 Legende: Anderthalb Stunden dauert alleine das Benetzen vor dem Kontakt mit den stabilisierenden Chemikalien. SRF / Hanna Girard 3 / 4 Legende: Manche Dokumente haben stark gelitten über die Jahrhunderte. SRF / Hanna Girard 4 / 4 Legende: Auf dem Lichtpult sind die Tintenfrass-Anfänge mit durchscheinender Schrift gut erkennbar. SRF / Hanna Girard

Ein Blatt Papier macht so zwei über Stunden Arbeit. Im Frühling geht die Rettungsaktion so richtig los. Weil die vier Jahre für dieses Projekt nicht reichen, hat UB eine Maschine im Auge, die mehrere Blätter gleichzeitig behandeln kann. Eine solch aufwändige Rettungsaktion sprengt das normale Budget der Universitätsbibliothek. Der Kanton Basel-Stadt steuert dazu sieben Millionen Franken bei.

Bei uns war ein Auslöser, dass wir es bei vielen Dokumenten nicht mehr verantworten konnten, sie zu zeigen.

Weil der Tintenfrass ein langsamer Prozess ist, gebe es keinen idealen Moment für eine Konservierungsaktion, sagt Ulrich Dill, der die Abteilung Handschriften und Alte Drucke an der Basler UB leitet. «Bei uns war ein Auslöser, dass wir es bei vielen Dokumenten nicht mehr verantworten konnten, sie zu zeigen oder in die Benutzung zu geben.»

Eisengallus-Tinte Box aufklappen Box zuklappen Schuld am Tintenfrass ist sogenannte Eisengallus-Tinte. Diese war verbreitet von der Antike bis ins 19. Jahrhundert. Darin sind tatsächlich auch zermahlene Galläpfel enthalten, zudem Eisen-Vitriol, Gummi Arabicum sowie ein Lösungsmittel wie Wein oder Wasser. Je nach Mischung sei das zwar eine alterungsbeständige Schreibtinte, erklärt Lisa Dittmann, Leiterin Bestandes-Erhaltung an der Basler Universitätsbibliothek. Bei einem Missverhältnis der Inhaltsstoffe könne sie aber Tintenfrass auslösen.

Die Basler UB ist nicht die einzige Bibliothek mit historischen Handschriften, die dieses Problem angeht: Das Staatsarchiv Zürich hat bereits begonnen, seine papierenen Zeitzeugnisse so zu konservieren. Die Berner Fachhochschule arbeitet derweil an einer Maschine, die mehrere Blätter gleichzeitig behandeln kann.