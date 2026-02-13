Beim Skilift Luegli (genauer Ort: Petersläägi) im Skigebiet Adelboden/Hahnenmoos ist um 11:15 Uhr eine Lawine niedergegangen. Dies bestätig die Kantonspolizei Bern.

Im Einsatz sind Spezialdienste der Kantonspolizei, die Rega und die alpine Rettung wegen möglicher vermisster Personen.

Bis jetzt ist bei der Kantonspolizei keine Meldung zu vermissten Personen eingegangen. Vor Ort sind gemäss Polizei auch keine Personen geortet worden.

Die Lawinensituation ist im Alpenraum angespannt: Das WSL-Institut für Schnee-und Lawinenforschung (SLF) warnt im Wallis und den angrenzenden Regionen ab einer Höhe von 1800 Metern über Meer vor grosser Lawinengefahr. «Lawinen können an vielen Stellen leicht ausgelöst werden oder spontan abgehen.» Erst gestern Donnerstag verschüttete eine Lawine die südliche Zufahrt zum BLS-Autoverlad Lötschberg (Goppenstein-Kandersteg).

+++ mehr folgt +++