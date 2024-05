Legende: Der Fifa-Hauptsitz in Zürich – gibt es bald noch mehr Aussenstellen? Oder zieht der Verband doch weg? KEYSTONE/NICK SOLAND

Die Fifa hat bereits auf Berichte über einen möglichen Wegzug reagiert. «Die Fifa ist in der Schweiz glücklich», liess Mediendirektor Bryan Swanson verlauten. Tatsächlich würde die Fifa derzeit die Eröffnung von Aussenstellen an anderen Orten in der Schweiz erwägen und somit eine Ausweitung der Präsenz im Land. «Bis unsere Mitglieder etwas anderes entscheiden, bleibt Zürich unser Hauptsitz.»

Die Fifa-Mitteilung enthielt aber auch eine ungewohnte Schärfe. «Wenn sich weiterhin falsche und irreführende Behauptungen gegen die Fifa richten, denken unsere Mitgliedsverbände möglicherweise, dass wir in Zürich nicht willkommen sind.»