Vergewaltiger sollen doppelt so lange ins Gefängnis

Der Bundesrat will das Strafgesetzbuch revidieren. Gewalt- und Sexualdelikte sollen demnach künftig härter bestraft werden.

Die Mindestfreiheitsstrafe für Vergewaltigung soll zwei statt ein Jahr betragen, jene für schwere Körperverletzung ein Jahr statt sechs Monate.

Der Tatbestand der Vergewaltigung soll neu geschlechtsneutral formuliert werden und würde somit auch Vergewaltigungen von Männern umfassen.

Zudem sollen die Strafrahmen für Angriffe auf Beamte sowie für Vermögensdelikte angepasst respektive vereinheitlicht werden.

Der Bundesrat will Gewalt- und Sexualstraftäter härter anpacken. Neben der Verdoppelung der Mindeststrafen bei schwerer Körperverletzung und Vergewaltigung sollen Gerichte auch bei sexuellen Handlungen mit Kindern unter zwölf Jahren eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verhängen.

Ein Angriff in Gruppen auf Behörden und Beamte soll mit mindestens 120 Tagessätzen Geldstrafe bestraft werden – heute sind es 30 Tagessätze. Der Bundesrat hat eine entsprechende Botschaft an das Parlament verabschiedet.

Forderungen aus Parlament aufgenommen

Justizministerin Simonetta Sommaruga erinnerte vor den Medien in Bern daran, dass das Strafgesetzbuch zwar schon über 70 Mal revidiert worden sei. Es sei aber nie in einem Quervergleich geprüft worden, ob die Strafrahmen der Schwere der Straftaten entsprechen und ob sie in einem angemessenen Verhältnis zueinanderstehen. Das habe der Bundesrat nun gemacht.

In einigen Punkten erfüllt er damit Forderungen aus dem Parlament. So sieht er zum Beispiel vor, Vergewaltigung unabhängig vom Geschlecht zu definieren. Heute ist ein Vergewaltigungsopfer per se weiblich. Bei Männern wird diese Tat als sexuelle Nötigung beurteilt und mit einer tieferen Mindeststrafe bestraft.