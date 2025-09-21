In Schweizer Gefängnissen haben Häftlinge ein Recht auf Arbeit, aber nicht überall gibt es genug Aufträge. Das führt zu Unmut – bis zu Rabatz wie jüngst in Sissach BL.

Arbeit für Lohn ist auch in Schweizer Gefängnissen gesetzlich vorgesehen, als Beitrag zur Resozialisation für die Zeit danach. 3.75 Franken pro Stunde bekommen arbeitende Häftlinge im Regionalgefängnis Sissach BL. Das klingt nach wenig, ist aber wichtig. Davon geht die eine Hälfte auf ein Sparkonto, mit der anderen Hälfte kann man zum Beispiel Zigaretten kaufen. Wer hier keinen Job hat, bekommt nur 1 Franken pro Stunde.

Gefängnisse haben Mühe, Aufträge zu finden

Tatsächlich hat es für zwölf Gefangene in Sissach derzeit nur vier Jobs. In Frage kommen eher einfache Jobs, dies wegen der Infrastruktur und der Sicherheit.

Im ganzen Kanton habe es pro Insasse drei bis dreieinhalb Stunden Arbeit im Tag, sagt Nicolas Pozar, Leiter des Baselbieter Amtes für Justizvollzug. Dies, weil es schwierig sei, Aufträge zu finden: «Wohn- und Behindertenheime werden bevorzugt, weil die einen positiven Imageeffekt haben.»

Legende: Nicolas Pozar, Leiter des Baselbieter Amtes für Justizvollzug, neben Zellentüren im Sissacher Regionalgefängnis. SRF

Das Arbeitsangebot ist auch für den Kanton zu wenig. Angesichts der baulichen Verhältnisse nennt Pozar die Arbeitsauslastung in den Haftanstalten «gut, aber bei Weitem nicht optimal».

Rückkehr in die Zellen verweigert aus Frust Box aufklappen Box zuklappen Legende: Zelle im Regionalgefängnis Sissach BL SRF Auslöser für die Revolte im Regionalgefängnis Sissach BL – die zuerst der «Beobachter» publik gemacht hatte – war ein Antrag eines Häftlings, einen Betrag vom Sparkonto auf das verfügbare Konto umzubuchen. Dies wurde abgelehnt, weil die Hausordnung es nicht zulässt. Der Betreffende habe danach sechs weitere Häftlinge angestiftet, nicht in ihre Zellen zurückzukehren, erklärt Nicolas Pozar, Leiter Amt für Justizvollzug Baselland. Die Polizei musste mit einem Dutzend Beamten anrücken. Solches kommt laut Pozar sehr selten vor. Er könne zwar den Unmut verstehen, nicht aber die Vandalenakte in Zellen. Er vermute, dass nicht nur die beschränkten Arbeitsmöglichkeiten zu diesem Zwischenfall geführt hätten, sondern an jenem Tag auch eine schwierige Konstellation der Insassen bestanden habe.

Das sehen auch sieben Insassen in Sissach so: Sie wagten im August eine Revolte und wollten nicht in die Zellen zurückkehren.

Legende: Nur die vergitterten Fenster lassen erkennen, dass dieser unauffällige Bau das Sissacher Regionalgefängnis beherbergt. SRF

Einen davon vertritt Anwalt Andreas Noll, der die fehlende Arbeit kritisiert: Im Knast führe Untätigkeit zu Frust und Aggression. Vor allem aber erschwere es die Resozialisierung und bringe höhere Folgekosten, wenn Leute später den Rank nicht fänden.

Anwalt: Ohne Arbeit auf freien Fuss zu setzen

Haft ohne Arbeit ist für ihn illegal: «Sie sollen nur so viele Leute ins Gefängnis aufnehmen, wie sie Arbeitsplätze zur Verfügung stellen können. Die anderen müssten sie auf freien Fuss setzen.»

Legende: Der karge Arbeitsraum des Sissacher Gefängnisses: zwei Tische, vier Stühle, ein Radio, Neonlicht, kein Fenster. SRF

Pozar, Leiter des Amts für Justizvollzug widerspricht: «Resozialisierung ist nicht nur auf Arbeit ausgerichtet, sondern ein vielschichtiges System mit pädagogischer und therapeutischer Betreuung.» Es gehe auch um Förderung sozialer Kompetenzen, Konfliktmanagement und schulische Weiterbildung. Resozialisierung könne sehr wohl auch ohne Arbeit klappen.

Die Gefangenen haben ein Recht auf das Arbeitsentgelt.

Die meisten Häftlinge interessierten sich eher fürs Geld als für die Resozialisation, wirft Jonas Weber ein. Er ist Professor für Strafrecht an der Universität Bern. Er sagt klar: «Die Gefangenen haben ein Recht auf das Arbeitsentgelt, wenn sie ein Recht auf Arbeit haben.»

Legende: Laut Jonas Weber, Strafrechtsprofessor an der Uni Bern, braucht es Arbeit für möglichst alle Häftlinge. SRF

Das Geld helfe ihnen, die Zeit im Gefängnis erträglicher zu machen. Revolten wie in Sissach seien hierzulande sehr selten; der Vorfall zeige den Frust.

Arbeit fehlt laut Weber nicht nur in diesem Knast: «Im Schweizer Strafvollzug hat es allgemein zu wenig Arbeit.» Zudem seien manche verfügbaren Gefängnisjobs etwa in der Landwirtschaft zu wenig auf den heutigen Arbeitsmarkt ausgerichtet.

Experte: Mehr und zeitgemässe Arbeit nötig

Gefragt wäre eher Arbeit am Computer, vielleicht mit Onlineshops, aber Vollzugsbehörden fürchteten dabei Missbrauch. Das sei nicht konsequent angesichts des Risikos etwa mit scharfen Messern in einer Küche. «Da müsste man einige Schritte vorwärts machen.»

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Der Innenhof mit Betonboden und feinmaschigem Gitter zum Himmel. Bildquelle: SRF. 1 / 4 Legende: Der Innenhof mit Betonboden und feinmaschigem Gitter zum Himmel. SRF

Bild 2 von 4. Aufmauerung, scharfer Stacheldraht und Videokamera sollen Ausbrüche verhindern. Bildquelle: SRF. 2 / 4 Legende: Aufmauerung, scharfer Stacheldraht und Videokamera sollen Ausbrüche verhindern. SRF

Bild 3 von 4. Ohne die Gitter vor den Fenstern sähe das Gebäude wie ein 1970er-Jahre-Wohnhaus aus. Bildquelle: SRF. 3 / 4 Legende: Ohne die Gitter vor den Fenstern sähe das Gebäude wie ein 1970er-Jahre-Wohnhaus aus. SRF

Bild 4 von 4. Auch der Zugang zum Innenhof ist separat vergittert. Bildquelle: SRF. 4 / 4 Legende: Auch der Zugang zum Innenhof ist separat vergittert. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Das Regionalgefängnis Sissach sei gebaut worden, als noch keine Arbeitspflicht im Gesetz stand, sagt Pozar. Zumindest quantitativ will Baselland vorwärts machen: Jetzt seien zwei Projekte mit externen Firmen in der Pipeline. Klappten diese, sei künftig für einen Grossteil der Gefängnisinsassen Arbeit vorhanden.