Der Waldbrand ist laut Kantonspolizei weiterhin nicht unter Kontrolle.

Die Armee unterstützt die Feuerwehr seit Mittwochmorgen mit weiteren Helikoptern.

Die Bahnlinie der Rhätischen Bahn zwischen Poschiavo und Tirano und die Strasse nach Viano bleiben gesperrt.

Das Feuer oberhalb von Brusio GR wütet weiterhin. Die Kantonspolizei bestätigt gegenüber SRF, dass die Flammen trotz intensiver Löscharbeiten aktiv sind und das Tal stark verrauchen.

Seit Mittwochmorgen stehen Löschhelikopter der Schweizer Armee im Einsatz. Sie unterstützen die lokalen Feuerwehren beim Eindämmen des Feuers, das am Dienstag ausgebrochen war.

Den Brand zu löschen ist sehr schwierig, und im Moment nicht absehbar.

«Wir sind daran, den Schaden einzugrenzen und das Feuer zu löschen. Das ist sehr schwierig, und im Moment nicht absehbar», sagt Markus Walser, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden auf Anfrage.

Legende: Flammen über Brusio: Der nächtliche Waldbrand rückt nah ans Dorf. KANTONSPOLIZEI GR

Der Brand wurde legal entfacht, heisst es von der Kantonspolizei Graubünden. Ein lokales Unternehmen in Brusio hat Abfallholz verbrennt. Die Firma hatte dafür eine Bewilligung. Wegen Trockenheit und starkem Wind sei das Feuer ausser Kontrolle geraten. Der Brand weitete sich zu einem zwei Quadratkilometer grossen Waldbrand aus. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, auch nicht durch den Rauch, der sich im Tal verbreitet.

Bahnlinie und Strasse gesperrt

Das Feuer brach in unmittelbarer Nähe des Kreisviadukts der Rhätischen Bahn (RhB) aus. Der Bahnverkehr bleibt bis auf Weiteres unterbrochen. Auch die Strasse nach Viano GR ist gesperrt. Das Dorf mit rund 60 Einwohnern ist derzeit nur über einen Forstweg erreichbar, wie Gemeindepräsident Pietro Della Cà erklärte.

Aus Sicherheitsgründen wurde laut Polizei die Stromleitung in der Nähe über Nacht abgeschaltet und Viano über einen Generator mit Strom versorgt.

Legende: Dichte Rauchwolke über dem Tal von Brusio GR: Der ausser Kontrolle geratene Waldbrand sorgt weiterhin für starke Verrauchung. RSI

Die anhaltenden Flammen verursachen eine dichte Rauchwolke, die sich über das gesamte Tal gelegt hat. Die Einsatzkräfte arbeiten weiter daran, den Brand einzudämmen und eine Ausbreitung zu verhindern.