Baselbieter SVP setzt am Morgen Peter Riebli als Fraktionspräsidenten ab.

Innerhalb der Partei tobt ein Richtungsstreit.

Neu führt ein eher moderater SVP-Abgeordneter die Partei im Landrat.

Der ehemalige Fraktionspräsident Peter Riebli gehört im Baselbieter Landrat zum rechten Flügel der SVP. 2015 wurde er ins Kantonsparlament gewählt, vier Jahre später übernahm er das Fraktionspräsidium.

Neu leitet die Fraktion der eher moderate SVP-Politiker Reto Tschudin.

Absetzung wegen «interner Differenzen»

Die Baselbieter SVP begründet die Absetzung Rieblis in ihrer Mitteilung mit Streit. Sie sei erfolgt, «nachdem seit längerer Zeit interne Differenzen bestanden und die Fraktionsmehrheit keine zukunftsorientierte Lösungsvariante mehr mit der bestehenden personellen Konstellation gesehen hat.»

Legende: Peter Riebli war seit 2020 Fraktionspräsident. Am Donnerstagmorgen setzte ihn die Fraktion ab. KEYSTONE/Patrick Huerlimann

Mit Riebli abgesetzt wurden Andri Trüssel und Caroline Mall, die ebenfalls zum Fraktionspräsidium gehörten.

Förderer der umstrittenen Strategiechefin der jungen SVP Schweiz

Der abgesetzte Fraktionspräsident gilt als Förderer von Sarah Regez. Die Baselbieter Strategiechefin der jungen SVP steht in der Kritik, weil sie sich mit Rechtsradikalen getroffen und sich danach nicht explizit von deren Positionen distanziert hatte.

09:09 Video Theke mit Sarah Regez, Strategiechefin der Jungen SVP und Nils Fiechter, Präsident der JSVP Aus Rundschau vom 10.04.2024. abspielen. Laufzeit 9 Minuten 9 Sekunden.

Dass es innerhalb der Baselbieter SVP rumort, zeigt sich auch an der Ausmarchung um das Parteipräsidium. Der aktuelle Präsident Dominik Straumann kündigte kürzlich seinen Rücktritt an. Er verzichte «im Dienste der Partei» auf das Parteipräsidium, so Straumann Anfang April. Sein Rückzug sei «der einzige Weg, Ruhe in die Partei zu bringen».