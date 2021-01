Aldi, Migros und Denner rufen verschiedene Fertigsalate wegen Listerien zurück.

Bei internen Kontrollen seien bei einzelnen dieser Produkte Listerien nachgewiesen worden.

Ein Gesundheitsrisiko könne nicht ausgeschlossen werden, teilten die Grossverteiler mit.

Die drei Aldi-Artikel Fresh Cut Family Salat, Fresh Cut Salat Cup Vegetarisch und Fresh Cut Ultrafrische Salate (Sorte Wurst-Käse) wurden aus Gründen des vorsorglichen Konsumentenschutzes schweizweit zurückgerufen. Die Produkte betreffen die Mindesthaltbarkeitsdaten vom 6. bis 10. Januar 2021.

Bei Migros sind sieben Fertigsalate betroffen, darunter M-Budget Mischsalat und mehrere Produkte der Marke Anna's Best. Die Salate wurden vor allem in Migros-Filialen in Luzern, Basel, Ostschweiz, Tessin, Zürich sowie online verkauft.

Listerien im Mais festgestellt

Denner rief drei Artikel der Mmmh Mischsalate zurück, alle mit Verbrauchsdatum vom 8. und 9. Januar. Betroffen waren alle Verkaufsstellen.

Alle drei Grossverteiler stellten bei internen Kontrollen Listerien im verwendeten Mais fest. Migros und Denner haben denselben Lieferanten für Fertigsalate, wie ihre Sprecher auf Anfrage sagten. Zu Namen von Lieferanten machen die beiden Grossverteiler keine Angaben.