Kaum jemand zweifelt daran, auch viele linke Parlamentsmitglieder nicht, dass Markus Ritter die Führungsstärke und den Ehrgeiz hat, im Verteidigungsdepartement durchzugreifen. Markus Ritter wäre wohl eine dominante Persönlichkeit in der Landesregierung. Aber Markus Ritter ist einfach nicht sonderlich beliebt. Die Frage in den nächsten Wochen wird also wenig sein, wie gut ist Martin Pfister. Sondern eher: wie unbeliebt ist Markus Ritter wirklich.

Für viele skeptische Bürgerliche steht auch nicht die Frage des Verteidigungsdepartements im Vordergrund, sondern wer das Wirtschaftsdepartement dereinst führen könnte, falls in den nächsten Jahren Bundesrat Parmelin zurücktreten würde. Vielen Wirtschaftsliberalen behagt die Vorstellung gar nicht, dass Markus Ritter, der einflussreiche Bauernlobbyist, das Wirtschaftsdepartement übernehmen könnte und dann auch für die Landwirtschaftspolitik verantwortlich sein würde.

Einschätzung von SRF-Bundeshausredaktor Andy Müller