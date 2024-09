Elektromobilität in der Schweiz – der Elektromotor ruckelt

Was ist die «Roadmap Elektromobilität»? Die Autobranche hat sich zusammen mit dem Bund zum Ziel gesetzt, den Verkauf von emissionsarmen Fahrzeugen voranzubringen: Bis Ende 2025 soll jedes zweite neu zugelassene Auto ein «Steckerfahrzeug» (Elektro- oder Hybridfahrzeug) sein. Festgehalten ist diese Absicht in der sogenannten «Roadmap Elektromobilität». Darüber hinaus sieht die Roadmap vor, dass es bis Ende 2025 schweizweit 20'000 öffentlich zugängliche Ladestationen geben soll und die Lademöglichkeiten zu Hause ausgebaut werden sollen. Diese Roadmap hat allerdings rechtlich keine bindende Wirkung.

Die Roadmap auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Die Roadmap Elektromobilität wird seitens Bund vom Bundesamt für Energie (BFE) und vom Bundesamt für Strassen (Astra) getragen. Folgende Ziele sollen bis nächstes Jahr erreicht werden: 50 Prozent Steckerfahrzeuge bei den Neuzulassungen.

20'000 allgemein zugängliche Ladestationen (Stand Mai 2024: 13'521).

Nutzerfreundlich und netzdienlich laden – zu Hause, am Arbeitsort und unterwegs.

Wo steht die «Roadmap» bei der Umsetzung dieses Ziels? Ende August 2024 betrug der Anteil der Elektroautos gut 21 Prozent aller Neuzulassungen in der Schweiz, jener der Hybridfahrzeuge knapp 8 Prozent. Das entspricht etwa den Werten von Ende 2023. Damit liegen die Verkäufe von Elektroautos hinter dem Zeitplan, wie Thomas Rücker, der Chef von Auto-Schweiz, dem Verband der Autoimporteure, eingestehen muss. Gegenüber SRF sagt er: «Wir spüren aktuell eine gewisse Zurückhaltung.»

Stagnierende Verkäufe von Elektroautos Box aufklappen Box zuklappen Die Gründe für die stagnierenden Verkäufe sind vielfältig. Doch ein wesentlicher Grund dürften immer noch fehlende Lademöglichkeiten sein. Die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung wohnt zur Miete und hat keine Möglichkeit, ein Elektroauto zuhause in der eigenen Garage zu laden. Vielmehr müssen die Fahrzeuge im öffentlichen Raum aufgeladen werden. Zudem gibt es immer noch Lücken bei der Auswahl an Elektroautos: Günstige und elektrische Kleinwagen mit einer passablen Reichweite fehlen bislang.

Wie geht es nun mit der Roadmap weiter? Die bestehende Roadmap läuft noch bis Ende 2025. Am Dienstag haben der Bund und die Verkehrsbranche allerdings entschieden, die Roadmap bis 2030 weiterzuführen. Welche konkreten Zwischenschritte bis dahin erreicht werden sollen, wollen die beteiligten Branchen und der Bund in den kommenden Monaten ausarbeiten. Neu ist, dass auch Lastwagen, leichte Nutzfahrzeuge und Busse des öffentlichen Verkehrs Teil der Roadmap werden. Damit können Synergien bei Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur genutzt werden, ist der Bund überzeugt.

Legende: Der Bundesrat will die E-Mobilität vorleben: Seit 2023 fahren Viola Amherd, Albert Rösti und Guy Parmelin in Elektro-Limousinen. KEYSTONE / Anthony Anex

Wie lautet die Strategie der Schweiz zur Elektromobilität? Die Schweiz hat sich verpflichtet, ihren Ausstoss des klimaschädlichen CO₂ bis 2050 auf null zu reduzieren. Bei den Personenwagen soll dieses Ziel erreicht werden, indem der CO₂-Austoss schrittweise gesenkt wird. Der Bund erlässt deshalb regelmässig Vorgaben, welche CO₂-Werte die Neuwagen im Durchschnitt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erreichen müssen. Ansonsten werden die fehlbaren Importeure gebüsst.

Bis Ende 2024 lautet die Vorgabe für Neuwagen 118 Gramm CO₂/km. Diesen Wert haben die Autoimporteure im Jahr 2023 erstmals unterschritten: Die durchschnittlichen CO₂-Emissionen eines Neuwagens lagen bei rund 113 Gramm CO₂/km.

Gibt es in der Schweiz ein Verbot von neuen Benzin- oder Dieselautos? Ein explizites Verbot von neuen Benzin- oder Dieselautos hat die Schweiz – anders als die EU – bisher nicht beschlossen. In der EU gilt das Verbot von Verbrennerfahrzeugen ab 2035. Allerdings hat sich die Schweizer Autobranche mit der «Roadmap» bekannt, in den kommenden Jahren Zwischenziele bei der Elektromobilität zu erreichen.