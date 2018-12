So sieht die neue Departementsverteilung im Bundesrat aus.

Nach der Medienorientierung im Bundeshaus lässt sich zusammenfassend sagen: Der Bundesrat konnte sich in einer Debatte nicht auf eine Verteilung der Departemente einigen. Deshalb musste eine Abstimmung die Entscheidung bringen.

Simonetta Sommaruga übernimmt mit dem Uvek auch das Dossier der Post, die in letzter Zeit öfter in den Schlagzeilen war. Wie sollen verselbständigte, staatsnahe Betriebe künftig gesteuert werden? Der Bundesrat erwarte 2019 einen Gouvernanzbericht. Die Diskussion darüber folge, sie sei offen dafür, aber zuerst müsse man sich übergeordnete Gedanken machen. Auch andere Departemente seien schliesslich betroffen, etwa das VBS mit der Ruag.

12:46

Abstimmung über Departemente gibt zu reden

Dass es am Ende eine Abstimmung über die Zuteilung gab, sich die Bundesratsmitglieder also nicht im Gespräch einig wurden, gibt zu reden. Bundesratssprecher Simonazzi kommentiert dies allerdings nicht weiter. Es sei schon früher vorgekommen, dass es eine Abstimmung brauchte. Der Wille sei da, die Zusammenarbeit zu pflegen, fügt Sommaruga an. Ob sie den Stab ihrer Vorgängerin übernehme, lässt sie offen.