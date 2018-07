Um 1900 gewann das Wandern unter emanzipatorischen Jugendbewegungen grosse Bedeutung. In Berlin formierten sich die «Wandervögel», die, so der Historiker Jan Müller gegenüber Radio SRF, ohne «Anstandswawau» auf Wanderschaft gingen: «Es ging um Protest gegen die stark strukturierte Gesellschaft der damaligen Zeit, vergleichbar mit dem Drogenkonsum der 68er-Generation». Die Rebellion gegen eine überkommene Zeit trieb viele «Wandervögel» in die Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Was von der Bewegung übrigblieb, wurde später in die Hitlerjugend integriert. Die «Wandervögel» fassten Anfang des 20. Jahrhunderts auch an Deutschschweizer Mittelschulen Fuss, emanzipierten sich dann aber vom deutschen Vorbild.