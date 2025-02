Unregelmässigkeiten beim Kauf und Handel von Leopard-1-Panzern und Einzelteilen wurden von der Eidgenössischen Finanzkontrolle bereits vor einem Jahr festgestellt. Nun ist mehr über das Ausmass und den Hergang bekannt und es gibt Hinweise auf 26 Fälle von Betrug zulasten der Ruag.

So soll der beschuldigte Kadermitarbeiter Material gekauft und dieses unter dem Wert weiterverkauft haben – unter anderem an eine Firma, bei der seine Ehefrau in der Geschäftsleitung sitzt. Diese konnte dann auf dem freien Markt potenziell hohe Gewinne erzielen. Die Eidgenössische Finanzkontrolle schätzt den Schaden für die Ruag auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag.