Stau am Gotthard-Südportal löst sich langsam auf

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Vor dem Gotthard hat sich am Nachmittag der Rückreiseverkehr gestaut.

Der Zeitverlust betrug bis zu knapp zwei Stunden.

Um 22 Uhr war mit einem Zeitverlust von noch etwa einer Stunde zu rechnen.

Zum Stau kam es auf der Autobahn A2 Chiasso Richtung Gotthard zwischen Faido TI und dem Rastplatz in Airolo TI, wie der TCS auf X vermeldete. Als Ursache gab der Verkehrsdienst eine Verkehrsüberlastung auf mehreren Abschnitten an.

Zwischenzeitlich kam es auch zu einer Sperrung des Tunnels für den Einsatz eines Pannenfahrzeuges aufgrund eines defekten Busses. Reisenden in Richtung Basel und Zürich wurde die Alternativroute über die Autobahn A13 und den San Bernardino-Tunnel empfohlen.

Bereits am Samstag kam es zu einem 15 Kilometer langen Stau vor dem Gotthard-Nordportal. Der Zeitverlust betrug am Nachmittag zwei Stunden und 30 Minuten. Der Stau war damit länger als am Osterwochenende.

Viele Reisende waren vermutlich aufgrund des kalten und nassen Wetters aus der restlichen Schweiz ins Tessin «geflohen». Die Wetterprognosen für das Wochenende waren für das Tessin deutlich besser.