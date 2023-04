Auf der Süd-Nord-Achse der Autobahn A2 ist die Rückreisewelle in vollem Gang.

Vor dem Südportal des Gotthard-Strassentunnels ist momentan mit einem Zeitverlust von knapp zwei Stunden zu rechnen.

Die Blechschlange zwischen Faido und dem Rastplatz in Airolo im Tessin ist laut Viasuisse elf Kilometer lang.

Reisenden wird empfohlen, die San-Bernardino-Route zu nehmen. Die grössten Behinderungen vor dem Tunnelportal in Airolo erwartet Viasuisse noch bis 22 Uhr. Aber auch am Dienstag und den Folgetagen kann es den Angaben zufolge zu Wartezeiten kommen. Auch in der Gegenrichtung staut sich der Verkehr momentan auf vier Kilometern Länge.

Positive Bilanz zu neuem Staumanagement Box aufklappen Box zuklappen Das neue Management für den Stau vor dem Gotthardtunnel in Uri hat über Ostern eine erste Feuerprobe bestanden. Die Kantonspolizei zog eine positive Bilanz aus dem Pilotversuch. Ausweichverkehr über die Kantonsstrasse blieb aus. Die Staulänge war mit einer Spitze am Karfreitag mit 19 Kilometern drei Kilometer kürzer als im Vorjahr, wie der Urner Polizeikommandant Thorsten Imhof auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Am Freitagmorgen hatte die Polizei zwei besondere Situationen zu bewältigen. So war der Strassentunnel gegen 4 Uhr früh wegen eines Unfalls eineinhalb Stunden gesperrt. Um 10 Uhr klebten sich Klima-Aktivisten vor dem Nordportal in Göschenen fest, was zu einer weiteren Sperrung von 40 Minuten führte. Ab einer Staulänge von acht Kilometern sperrte die Kantonspolizei Autobahneinfahrten im Kanton. Das führte gemäss Imhof einzig an der Einfahrt Wassen zu unschönen Szenen: Wegen Tätlichkeiten gegen Angehörige des Verkehrsdienstes musste die Polizei mehrmals anrücken.

Der Stau zum Ferienbeginn an Ostern in Richtung Süden hatte in Uri am Karfreitag zeitweise bis zu 19 Kilometern Länge erreicht. Die Wartezeiten lagen teils bei über drei Stunden.