Bundesrichter Hans Georg Seiler tritt auf Ende Jahr zurück.

Am 16. Juni wird sein Nachfolger von der Bundesversammlung gewählt.

Hans Georg Seiler wurde 2005 ins Amt gewählt.

Das Bundesgericht teilt mit, dass Bundesrichter Hans Georg Seiler auf Ende Jahr zurücktritt. Er wurde 2005 zum Bundesrichter gewählt und gehört seit 2011 der Zweiten öffentlich-rechtlichen Abteilung als Richter an. Der heute 66-Jährige steht der Abteilung seit 2016 als Präsident vor.

Der Nachfolger von Hans Georg Seiler wird am 16. Juni von der Bundesversammlung gewählt. Am selben Tag wird der Nachfolger des ehemaligen Bundesrichters Andreas Zünd gewählt, der als Vertreter der Schweiz am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg ernannt worden war.