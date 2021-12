Beat Walti tritt von seinem Amt als Fraktionschef der FDP zurück.

Wer seine Nachfolge antritt, wird nächstes Jahr entschieden.

Der Zürcher Nationalrat folgte 2017 auf Ignazio Cassis.

Der Zürcher Nationalrat Beat Walti stellt sein Amt als Fraktionschef der FDP per Frühjahr zur Verfügung. Der Prozess für seine Nachfolge wird laut Mitteilung der Fraktion Anfang Jahr lanciert. «Der Entschluss, die Fraktionsleitung in einem geeigneten Zeitpunkt in andere Hände zu geben, ist seit längerem gereift», lässt sich Walti darin zitieren.

Nach etwas mehr als einer Legislatur und knapp zwei Jahre vor den nächsten Wahlen sei der richtige Zeitpunkt nun gekommen. Er wolle sich künftig wieder vermehrt auf die Rats- und Kommissionsarbeit konzentrieren. Walti war während viereinhalb Jahren Fraktionschef.

Er trat 2017 die Nachfolge von Ignazio Cassis an, der den Posten zwei Jahre innehatte und damals in den Bundesrat gewählt wurde – zuerst amtete Walti als interimistischer Fraktionsleiter, dann als ordentlicher.