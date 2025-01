Legende: Philipp Matthias Bregy Der 46-jährige Walliser wurde 2019 in den Nationalrat gewählt, seit April 2021 ist er Mitte-Fraktionspräsident. Bregy hält sich noch bedeckt, was die Nachfolge von Gerhard Pfister angeht, will gegenüber SRF eine Kandidatur aber nicht ausschliessen. KEYSTONE/Alessandro della Valle