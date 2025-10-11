 Zum Inhalt springen

Rund 2000 Teilnehmende Pro-Palästina-Demo in Bern: Zusammenstösse mit Polizei

11.10.2025, 17:01

  • Tausende Menschen versammelten sich am Samstagnachmittag vor dem Bahnhof in Bern, um gegen die israelische Kriegsführung im Gazastreifen zu demonstrieren.
  • Ein vermummter Block führte die Kundgebung an. Die Teilnehmer zündeten Petarden und Feuerwerk, auch in Richtung Einsatzkräfte.
  • Dabei kam es laut der Kantonspolizei Bern auch zu Ausschreitungen und Sachbeschädigungen.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben einen Teil der Demonstrierenden in der Nähe des Bundeshauses eingekesselt. Der restliche Teil sei Richtung Spitalgasse aufgebrochen.

Personen schieben umgestürzte mobile Toilette, nahes Feuer.
Legende: Die Kantonspolizei Bern schreibt auf X, die Einsatzkräfte würden «massiv» durch Kundgebungsteilnehmende angegriffen. SRF

Bei der Einkesselung kam es zu einem Brand. Die Feuerwehr rückte an, um ihn zu löschen.

Feuerwehr und Polizeiwagen in Strasse mit schwarzem Rauch.
Legende: Die Feuerwehr ist zusammen mit einem Wasserwerfer-Fahrzeug dabei, den Brand in der Berner Innenstadt zu löschen. SRF

Mit einem Grossaufgebot ist die Polizei unterwegs. Auch Einsatzkräfte anderer Kantone sind vor Ort, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

  • Bild 1 von 6. Tausende Menschen haben sich in Bern versammelt, um gegen den Gaza-Krieg zu demonstrieren. Bildquelle: Keystone.
    Grosse Menschenmenge bei einer Kundgebung im Freien in der Stadt.
  • Bild 2 von 6. «Free, free Palestine» skandierten die Demonstrierenden. Vor allem die Schweizer Politik nahmen sie in ihren Parolen in die Pflicht: «Blutbefleckte Neutralität», stand etwa auf einem Transparent. Bildquelle: SRF.
    Menschenmenge mit palästinensischen Fahnen auf einem Platz.
  • Bild 3 von 6. Ein vermummter Block führte den Demozug an. Die Teilnehmer zündeten Petarden und Feuerwerk. Bildquelle: SRF.
    Protestmarsch mit Bannern und Rauch in einer Stadtstrasse.
  • Bild 4 von 6. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot unterwegs. Auch Einsatzkräfte anderer Kantone sind vor Ort, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtet. Bildquelle: EPA/PETER KLAUNZER.
    Demonstration mit Polizei und Protestierenden mit Bannern und Fahnen.
  • Bild 5 von 6. Die Polizei hat den Bundesplatz abgeriegelt. Bildquelle: KEYSTONE/Peter Klaunzer.
    Person hält Stop-Genozid-Schild vor Gebäude mit Sicherheitszaun.
  • Bild 6 von 6. Es kam zu Ausschreitungen. Bildquelle: EPA / PETER KLAUNZER.
    Demonstranten und Polizei in Schutzkleidung stehen sich gegenüber.
Vor dem abgeriegelten Bundeshaus traf die unbewilligte Demonstration auf die Polizei. Diese setzte Tränengas und einen Wasserwerfer ein, um die Menschen zurückzudrängen. Demonstrierende hätten versucht, Polizeisperren zu durchbrechen, teilte die Polizei über die Plattform X mit.

Ausserdem sei es zu Sachbeschädigungen gekommen. Es werde kein weiterer Umzug durch die Innenstadt toleriert, hiess es.

  • Bild 1 von 3. Manche Kundgebungsteilnehmende zerstörten Schaufensterscheiben in der Berner Innenstadt. Bildquelle: SRF.
    Beschädigtes Schaufenster mit zerbrochenem Glas und Farbflecken.
  • Bild 2 von 3. Bildquelle: SRF.
    Zerbrochene Glasscheiben bei UBS und Credit Suisse.
  • Bild 3 von 3. Bildquelle: SRF.
    Eingangstür mit zersplittertem Glas.
Zur Kundgebung aufgerufen hatten propalästinensische Gruppierungen aus der ganzen Schweiz. Auch linke Bewegungen wie der Klimastreik Schweiz oder die Kommunistische Jugend teilten den Aufruf in den sozialen Medien. Für die Demonstration wurde kein Gesuch eingereicht.

Die Stadt Bern bat die Aufrufenden vergangene Woche öffentlich darum, dies nachzuholen. Als die Kontaktaufnahme ausblieb, riet sie von einer Teilnahme ab.

SRF4 News, 11.10.25, 17 Uhr ; 

