Tausende Menschen versammelten sich am Samstagnachmittag vor dem Bahnhof in Bern, um gegen die israelische Kriegsführung im Gazastreifen zu demonstrieren.

Ein vermummter Block führte die Kundgebung an. Die Teilnehmer zündeten Petarden und Feuerwerk, auch in Richtung Einsatzkräfte.

Dabei kam es laut der Kantonspolizei Bern auch zu Ausschreitungen und Sachbeschädigungen.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben einen Teil der Demonstrierenden in der Nähe des Bundeshauses eingekesselt. Der restliche Teil sei Richtung Spitalgasse aufgebrochen.

Legende: Die Kantonspolizei Bern schreibt auf X, die Einsatzkräfte würden «massiv» durch Kundgebungsteilnehmende angegriffen. SRF

Bei der Einkesselung kam es zu einem Brand. Die Feuerwehr rückte an, um ihn zu löschen.

Legende: Die Feuerwehr ist zusammen mit einem Wasserwerfer-Fahrzeug dabei, den Brand in der Berner Innenstadt zu löschen. SRF

Mit einem Grossaufgebot ist die Polizei unterwegs. Auch Einsatzkräfte anderer Kantone sind vor Ort, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Tausende Menschen haben sich in Bern versammelt, um gegen den Gaza-Krieg zu demonstrieren. Bildquelle: Keystone. 1 / 6 Legende: Tausende Menschen haben sich in Bern versammelt, um gegen den Gaza-Krieg zu demonstrieren. Keystone

Bild 2 von 6. «Free, free Palestine» skandierten die Demonstrierenden. Vor allem die Schweizer Politik nahmen sie in ihren Parolen in die Pflicht: «Blutbefleckte Neutralität», stand etwa auf einem Transparent. Bildquelle: SRF. 2 / 6 Legende: «Free, free Palestine» skandierten die Demonstrierenden. Vor allem die Schweizer Politik nahmen sie in ihren Parolen in die Pflicht: «Blutbefleckte Neutralität», stand etwa auf einem Transparent. SRF

Bild 3 von 6. Ein vermummter Block führte den Demozug an. Die Teilnehmer zündeten Petarden und Feuerwerk. Bildquelle: SRF. 3 / 6 Legende: Ein vermummter Block führte den Demozug an. Die Teilnehmer zündeten Petarden und Feuerwerk. SRF

Bild 4 von 6. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot unterwegs. Auch Einsatzkräfte anderer Kantone sind vor Ort, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtet. Bildquelle: EPA/PETER KLAUNZER. 4 / 6 Legende: Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot unterwegs. Auch Einsatzkräfte anderer Kantone sind vor Ort, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtet. EPA/PETER KLAUNZER

Bild 5 von 6. Die Polizei hat den Bundesplatz abgeriegelt. Bildquelle: KEYSTONE/Peter Klaunzer. 5 / 6 Legende: Die Polizei hat den Bundesplatz abgeriegelt. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Bild 6 von 6. Es kam zu Ausschreitungen. Bildquelle: EPA / PETER KLAUNZER. 6 / 6 Legende: Es kam zu Ausschreitungen. EPA / PETER KLAUNZER Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Vor dem abgeriegelten Bundeshaus traf die unbewilligte Demonstration auf die Polizei. Diese setzte Tränengas und einen Wasserwerfer ein, um die Menschen zurückzudrängen. Demonstrierende hätten versucht, Polizeisperren zu durchbrechen, teilte die Polizei über die Plattform X mit.

Ausserdem sei es zu Sachbeschädigungen gekommen. Es werde kein weiterer Umzug durch die Innenstadt toleriert, hiess es.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Manche Kundgebungsteilnehmende zerstörten Schaufensterscheiben in der Berner Innenstadt. Bildquelle: SRF. 1 / 3 Legende: Manche Kundgebungsteilnehmende zerstörten Schaufensterscheiben in der Berner Innenstadt. SRF

Bild 2 von 3. Bildquelle: SRF. 2 / 3 Legende: SRF

Bild 3 von 3. Bildquelle: SRF. 3 / 3 Legende: SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Zur Kundgebung aufgerufen hatten propalästinensische Gruppierungen aus der ganzen Schweiz. Auch linke Bewegungen wie der Klimastreik Schweiz oder die Kommunistische Jugend teilten den Aufruf in den sozialen Medien. Für die Demonstration wurde kein Gesuch eingereicht.

Die Stadt Bern bat die Aufrufenden vergangene Woche öffentlich darum, dies nachzuholen. Als die Kontaktaufnahme ausblieb, riet sie von einer Teilnahme ab.