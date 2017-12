In der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit hat die Post alle Hände und Sortieranlagen voll zu tun gehabt. Sie verarbeitete allein im Dezember 18 Millionen Pakete.

Die Mitarbeiter leisteten in den Sortierzentren und in der Zustellung Sondereinsätze.

Täglich bewegte sich etwa eine Million Pakete über die Bänder der Sortierzentren.

Am 19. Dezember gab es mit 1,3 Millionen Paketen einen neuen Rekord. Um das zu bewältigen, stellte die Post in den Zentren zusätzliche Sortieranlagen auf und erhöhte die Kapazität in den letzten Jahren um 25 Prozent.

Drei neue Zentren geplant

Zusätzlich plant sie drei weitere regionale Paketzentren in Cadenazzo (TI), Untervaz (GR) und Vétroz (VS). Damit will sie das jährlich steigende Paketvolumen insbesondere aus dem Versandhandel bewältigen.

Die Briefträger stellten zudem vor Weihnachten an Spitzentagen bis zu 18 Millionen Briefe, Werbesendungen und Zeitungen zu. Am 23. Dezember brachten sie in einem Sondereinsatz noch zusätzliche Weihnachtspakete zu den Beschenkten.

2 x Weihnachten

Mit Weihnachten ist der Hochbetrieb in den Paketzentren nicht zu Ende – der Online-Handel lässt grüssen. Auch engagiert sich die Post seit 21 Jahren für die Aktion «2 x Weihnachten». Noch bis am 6. Januar können Spenderpakete für Bedürftige im In- und Ausland bei den Postfilialen gratis abgegeben werden. Die Post holt die Pakete auch ab.