Starker Dauerregen über Nacht hat in der Zentralschweiz für hohe Pegelstände gesorgt.

Zwischen Sarnen und Sachseln fallen S-Bahnen der Zentralbahn teilweise aus. Grund ist die Überschwemmung in Sachseln.

Es verkehrt ein Bahnersatzbus, wie das Transportunternehmen bekannt gegeben hat.

Seit Freitag stieg der Wasserstand des Sarnersees in Sarnen um über einen Meter, wie aktuelle Hydrodaten des Bundesamts für Umwelt zeigen: von rund 469.6 Metern über Meer am Freitagabend auf 470.7 Metern über Meer am Dienstagmittag.