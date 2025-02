Die Stadtluzerner Bevölkerung will kein neues Theater. Das alte Gebäude ist aber in schlechtem Zustand. Wie weiter?

Nach Volks-Nein: Ist die Zukunft des Luzerner Theaters in Gefahr?

Was ist passiert? Nach vielen Jahren Planung lehnte die Stadtluzerner Stimmbevölkerung die Idee für ein neues Luzerner Theater überraschend ab. Fast 58 Prozent waren gegen die Ausarbeitung eines konkreten Bauprojekts. Mit diesem wäre das bisherige Haus umgebaut und mit einem Neubau ergänzt worden. Die Baukosten wurden auf 130 Millionen Franken geschätzt.

So hätte das Neubauprojekt des Luzerner Theaters aussehen sollen. Visualisierung/ZVG/Stadt Luzern

Geplant waren ein Umbau des bestehenden Hauses und ein moderner Neubau. Visualisierung/ZVG/Stadt Luzern

Wird stattdessen das alte Gebäude saniert? «Es ist sehr verzwickt!», sagt Anja Meyer, Präsidentin der Stiftung Luzerner Theater. Bei einer umfassenden Sanierung müsste nämlich das 185-jährige Gebäude an die heutigen Anforderungen angepasst werden: Es bräuchte einen barrierefreien Zugang, zusätzliche Fluchtwege oder mehr Platz im veralteten Orchestergraben. Würde der Orchestergraben vergrössert, müssten Sitzplätze weichen. Mit weniger Publikum würde wiederum die Wirtschaftlichkeit des Theaters leiden, sagt Meyer.

Sollte das Luzerner Theater auf die Oper verzichten? Das heutige Theater ist ein Dreispartenbetrieb mit Oper, Tanz und Schauspiel. Am meisten Platz benötigt der Orchestergraben für die Oper. Das ist ausgerechnet jene Sparte, welche am meisten Publikum anlockt. Eine Streichung der Oper würde nicht nur das Theater hart treffen, sondern auch das Luzerner Sinfonieorchester (LSO). «Die Musikerinnen und Musiker spielen fast die Hälfte ihrer Zeit an der Oper im Luzerner Theater», sagt LSO-Intendant Numa Bischof

Das heutige Theaterhaus ist veraltet. Tänzerinnen müssen sich deshalb im Foyer aufwärmen. ZVG/Anna Hug

Das Orchester spielt sich aus Platzgründen in dieser Abstellkammer ein. SRF/Anna Hug

Kleinere Baustellen gibt es im gesamten Haus: So etwa diesen Riss im Boden des Serverraums. SRF/Anna Hug

Wie geht es weiter? Das alte Theatergebäude ist in so schlechtem Zustand, dass rasch gehandelt werden muss. Ansonsten könne bald nicht mehr Theater gespielt werden, sagt Theater-Intendantin Ina Karr: «Es braucht Arbeiten an Elektroanlagen, Heizungen oder Lüftungen. Das sind grösstenteils Massnahmen, die für den Brandschutz wichtig sind.» Für diese Arbeiten hat das Stadtparlament fünf Millionen Franken bewilligt. Das sei aber nur eine Übergangslösung bis 2028.

Wann wird über die Zukunft des Theaters entschieden? Die Stadtluzerner Regierung möchte wissen, was genau die Luzernerinnen und Luzerner am geplanten Projekt zweifeln liess. Dazu hat sie eine Bevölkerungsbefragung angekündigt. Zudem müssten nun der Standort und das Betriebskonzept genau überprüft werden, sagt Stadtpräsident Beat Züsli. So sei aktuell nur klar: «Der Prozess wird einige Jahre dauern.»