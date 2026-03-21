Die Schweizer Armee hat ein Personalproblem. Darum möchte sie Alte zurück in den Militärdienst holen. Eine gute Idee – aber längst nicht zu Ende gedacht, findet Simon Enzler. Er möchte die Armee auch mit Affen, Alphörnern und Golfbällen aufrüsten.

Simon Enzler Kabarettist Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die Kunst von Simon Enzler lebt von der Exotik seines markanten Appenzeller-Dialektes, aber genauso von seinen präzisen, vielfältigen und politischen Beobachtungen, die er mit einer unvergleichbaren Lockerheit vorzutragen weiss. Den Salzburger Stier erhielt er 2007, aktuell ist er mit seinem elften Programm «brenzlig» auf Tour.

Sowohl der Ständerat als auch der Nationalrat haben beschlossen ausgediente Soldaten auf freiwilliger Basis wieder in die Armee einzugliedern. Nun soll der Bundesrat ein Konzept ausarbeiten. An sich eine verlockende Idee, wenn man jeweils hört, welche Heldentaten unsere Väter in den WKs vollbracht haben.

Gegner mit Kopfschmerzen und Tinnitus würden quasi mürbe gegolft.

Doch die Idee ist zu kurz gedacht. Nebst alten Soldaten strotzt unsere Gesellschaft von rüstigen Rentnerinnen und Rentnern mit allerlei militärtauglichen Hobbies. Man stelle sich nur all die Golfer vor als Scharfschützen. Auch wenn ein gezielter Golfball wohl kaum einen Helm zu durchschlagen vermag, wäre der Knall des Aufpralls fatal. Gegner mit Kopfschmerzen und Tinnitus würden quasi mürbe gegolft.

Grossmütter könnten robuste Tarnanzüge stricken.

Landfrauen mit ihren exquisiten Menus könnten hinter der Gulaschkanone für das leibliche Wohl sorgen. Entrecôte mit Pommes Allumettes anstatt Büchsenfleisch mit Nudeln. Grossmütter könnten robuste Tarnanzüge stricken und ortskundige Wandervögel würden guerillamässig Wegweiser und Strassentafeln falsch ausrichten. Deltasegler wären, mit Rasenmähermotoren aufgerüstet, probate ferngesteuerte Kampfdrohnen. Und bis die F-35 Jets geliefert werden, könnte man bei den diversen alten Militärflugzeugen, die das Verkehrshaus in Luzern zieren, vielleicht einfach mal einen Ölwechsel machen. Die meisten sind übrigens wenig älter als unsere über 40 jährigen FA-18 Flieger, die schon lange mit Oldtimerzulassung fliegen.

Verwirrung durch Verblödung.

Eine weitere ungenutzte Kampfkraft sind zum Beispiel all die Alphörner. Endlich wäre es von Nutzen, dass niemand diese archaischen Instrumente so richtig beherrscht. Mit dieser akustischen Kriegsführung flöhen feindliche Soldaten noch bevor sie in Reichweite von Golfballsalven gerieten. All jene mit viel zu viel Zeit und einer zu kurzen Zündschnur, die leidenschaftlich Leserbriefe mit zweifelhaftem Inhalt schreiben oder Kommentarspalten mit wilden Theorien verstopfen, wären prädestiniert für eine hocheffiziente Propagandaeinheit. Verwirrung durch Verblödung.

Eine vergebene Chance.

Not macht erfinderisch. Manchmal lohnt sich der Blick über den Gartenzaun. Oder in den Zürcher Zoo. Unlängst wurden dort zehn überzählige Affen eingeschläfert, weil sie durch den Stress der Überpopulation aggressiv geworden waren. Eine vergebene Chance. In Zukunft könnte man diese, an sich hochsozialen Tiere, wenn sie so richtig aggressiv wären, in die Infanterie eingliedern. Feindliche Soldaten wären schockiert, angesichts einer brüllenden Horde Affen in gestrickten Tarnanzügen. Idealerweise lehrte man diese Tiere gleichzeitig Alphorn und Golf zu spielen. Als weiteren Beitrag zur Landesverteidigung.

Es wäre nur gerecht, ältere Generationen in die Landesverteidigung einzubinden. Immer weniger junge Menschen, übrigens nicht nur in der Schweiz, reissen sich darum, für die heutige Weltlage ihren Kopf hinzuhalten. Was irgendwie verständlich ist. Die heutige Jugend ist schliesslich nicht schuld an den geopolitischen Böcken, die die alten Säcke in den letzten Jahrzehnten geschossen haben.