Wegen einer akuten Störung ist der Bahnverkehr der SBB zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon seit gut 2 Stunden eingeschränkt.

und seit gut 2 Stunden eingeschränkt. Als Grund gibt die SBB eine Fahrleitungsstörung an.

In zwei Zügen waren die Passagiere für zwei Stunden blockiert.

Aus noch ungeklärten Gründen ereignete sich zwischen Zürich-Hardbrücke und Zürich-Oerlikon um ca. 7:40 Uhr ein Fahrleitungsdefekt. In der Folge fiel der Strom auf einem Abschnitt aus, sechs Züge konnten nicht mehr weiterfahren.

Legende: Für die Passagiere aus zwei betroffenen Zügen war die Störung eine Geduldsprobe. Sie sassen fest. SRF / Deniz Kurtogullari

Inzwischen konnten drei Züge weiterfahren und die Reisenden aus einem Zug aussteigen. Zwei Züge waren länger blockiert. Sie werden aktuell von Lösch- und Rettungszügen der SBB nach Zürich-Oerlikon und Zürich-Altstetten abgeschleppt. Die Fachdienste sind im Einsatz, um die defekte Fahrleitung zu reparieren. Die Störung dauert bis mindestens 11 Uhr.

Die Auswirkungen im Bahnverkehr

Die Fernverkehrslinien IC und RE48 zwischen Zürich HB und Schaffhausen fallen aus. Die S15 wenden in Glattbrugg und Zürich-Hardbrücke. Die S6 wenden in Zürich-Tiefenbrunnen und Zürich-Oerlikon. Die S21 wenden in Zürich HB und Regensdorf-Watt. Die S20 fallen zwischen Uerikon und Zürich HB aus. Die S16 wenden in Zürich-Tiefenbrunnen und Zürich HB. Die S7 wenden in Zürich-Oerlikon und Zürich-Hardbrücke und halten ausserordentlich in Zürich-Tiefenbrunnen. Es ist allgemein mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen.