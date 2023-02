Die SBB will neue Kameras auf den Bahnhöfen installieren, welche die Besucherinnen und Besucher filmen und deren Gesichter erkennen. Das berichtet der Ktipp. Laut SBB geht es dabei um ein Kundenfrequenz-Messystem, um die Personen besser durch den Bahnhof zu leiten, es interessiere aber nicht, wer diese Person sei. Damit sei der Datenschutz gewährleistet. Die Datenschutz-Beraterin und Dozentin an der Hochschule Luzern, Ursula Uttinger, sieht das etwas differenzierter.

Ursula Uttinger ist Dozentin an der Hochschule Luzern mit Spezialgebiet Datenschutz.

SRF News: Was macht die SBB mit den Filmaufnahmen?

Ursula Uttinger: Das ist die Frage. Schaut die SBB bloss, wann wo wie viele Personen vorbeigehen und wie sie sich verhalten – um die Wege möglichst freizuhalten, oder interessiert die SBB, wer was macht. Geht es also rein um das statistische Erfassen, wo die Leute durchlaufen, oder geht es um das persönliche Verhalten des Einzelnen.

Konkret erhält laut einer SBB-Mediensprecherin jede Person, die den Bahnhof betritt, im System eine Personen-ID. Das System erfasst dann, dass diese Personen-ID noch Sushi und Schoggistängeli kauft und von welchem auf welches Gleis sie wechselt. Aber wenn dieselbe Person am nächsten Tag wieder am gleichen Bahnhof ist, gibt es eine neue Personen-ID, die Person wird also nicht als dieselbe erkannt. Man halte sich damit an das Datenschutzgesetz, betont die SBB.

Was das genau bedeutet, ist allerdings nicht klar. Man erkenne die Bedürfnisse von Reisenden besser, so die SBB. Ausdrücklich sagt die Bahn auch, dass die Daten nicht mit den Informationen auf dem Swisspass verknüpft würden.

Die SBB hat laut eigenen Angaben schon jetzt ein «Kundenfrequenz-Messsystem» im Einsatz. Diese erfasse an grösseren Bahnhöfen die Zahl der Bahnhofbenutzerinnen und -benutzer. Damit seien aber keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen möglich. Mit dem nun geplanten, neuen System können laut SBB mehr Details erfasst werden.

Wieso braucht es dazu überhaupt Kameras?

Eine Kamera kann durchaus Sinn machen, wenn es darum geht, herauszufinden, wie sich die Pendlerströme bewegen.

Welches sind die spannendsten Daten, die mit solchen Kamerasystemen erhoben werden können?

Wenn man von einer bestimmten Person weiss, wie sie sich verhält und man zu ihrem Verhalten allenfalls Vorhersagen machen kann, wird es interessant. Wenn man eine bestimmte Kundin also triggern kann, etwas Bestimmtes zu kaufen, wird sie zur «besseren» Kundin.