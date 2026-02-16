Infolge eines Kabelbrands beim Bahnhof Lausanne ist der Bahnverkehr zwischen Lausanne und Prilly-Malley bis voraussichtlich Dienstag um 4 Uhr stark eingeschränkt.

Die SBB bittet auf Reisen zwischen Lausanne und Renens zu verzichten.

Ersten Untersuchungen zufolge hat ein pyrotechnischer Gegenstand, der von Fans aus einem Fan-Zug geworfen wurde, den Brand ausgelöst.

Aus der Deutschschweiz bleiben Lausanne und Genf via Umleitungen erreichbar.

Das Feuer brach demnach am Sonntagabend gegen 20:45 Uhr auf Gleis 1 aus. Der Brand betraf rund vierzig Kabel von Weichen und Signalen, so die SBB. Dank des schnellen Eingreifens der SBB-Einsatzkräfte und der Feuerwehr habe er rasch gelöscht werden können. Die Schäden seien aber erheblich und die Arbeiten komplex, teilte die SBB mit.

Erste Züge zwischen Lausanne und Renens verkehren inzwischen wieder, jeweils zwei pro Richtung um halb und um Punkt. Seit 7 Uhr stünden zudem 30 Ersatzbusse im Einsatz.

Als Ursache macht die SBB einen pyrotechnischen Gegenstand verantwortlich, der aus einem Fan-Zug geworfen worden sei. Man habe eine entsprechende Petarde beim Brandherd gefunden, so eine SBB-Sprecherin.

Lausanne hatte am Sonntag spätnachmittags das Genfersee-Derby der Super League zwischen Lausanne-Sport und dem Servette FC (3:3) ausgetragen. Ob die SBB Anzeige wegen des Vorfalls erstatten werden, konnte zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beantwortet werden.

Reisende brauchen Geduld

Wegen den erheblichen Schäden konnten zeitweise keine Züge zwischen Lausanne und Renens verkehren. Trotz der im Einsatz stehenden Ersatzbusse braucht es für den heutigen Reisetag Geduld. Die SBB empfehlen, nicht zwingend notwendige Fahrten zwischen Lausanne und Renens zu verschieben und wenn möglich im Homeoffice zu arbeiten.

Am stärksten vom Unterbruch betroffen sind demnach Reisende, die von Genf nach Lausanne oder umgekehrt fahren wollen.

Auch für Reisende aus und in die Deutschschweiz gelten Umleitungen: Verbindungen zwischen Genève-Aéroport, Genève oder Morges und Bern sowie Basel SBB werden via Biel/Bienne umgeleitet. Auch Reisende nach Olten, Aarau, Zürich HB, Luzern, Zofingen und Sursee reisen via Biel/Bienne.

Verbindungen zwischen Zürich HB, St. Gallen oder Olten und Lausanne werden via Bern geführt. Reisende zwischen Biel/Bienne und Lausanne reisen ebenfalls via Bern.

Zivilschutz unterstützt SBB-Teams

Für Fahrten zwischen Genève-Aéroport, Genève oder Morges und Fribourg/Freiburg gilt eine Umleitung via Yverdon-les-Bains. Reisende zwischen Neuchâtel und Lausanne reisen via Fribourg/Freiburg.

An den Bahnhöfen Lausanne und Renens werden die SBB-Teams zudem durch den Zivilschutz unterstützt, wie die SBB am frühen Montagmorgen ergänzte.