- Infolge eines Kabelbrands beim Bahnhof Lausanne ist der Bahnverkehr zwischen Lausanne und Prilly-Malley bis voraussichtlich Dienstag unterbrochen.
- Das teilt die SBB auf ihrer Webseite mit. Sie bittet Reisende, auf Reisen zwischen Lausanne und Renens zu verzichten.
- Ersten unbestätigten Untersuchungen zufolge habe ein pyrotechnischer Gegenstand, der von Fans aus einem Fan-Zug geworfen worden sei, den Brand ausgelöst, so die SBB.
Das Feuer ist gegen 20:45 Uhr auf Gleis 1 ausgebrochen, wie die SBB in ihrer Mitteilung schreibt. Es habe rund vierzig Kabel von Weichen und Signalen betroffen. Der Brand habe dank des schnellen Eingreifens der SBB-Einsatzkräfte und der Feuerwehr rasch gelöscht werden können.
Ersatzbusse zwischen Lausanne, Prilly-Malley und Renens
Wegen der erheblichen Schäden konnten seit dem Vorfall keine Züge auf diesem Abschnitt verkehren. «Die Fernverkehrszüge wenden in Renens und Lausanne. Zwischen Lausanne, Prilly-Malley und Renens verkehren Ersatzbusse, und die Metro M1 habe ihren Betrieb am Montagmorgen bis 1:30 Uhr verlängert», hiess es in der Mitteilung der SBB weiter. Für Reisen aus der Deutschschweiz nach Genf empfielt die SBB die Jura-Südfüss-Strecke via Biel und Neuenburg.
Lausanne hatte am Sonntag spätnachmittags das Genfersee-Derby der Super League zwischen Lausanne-Sport und dem Servette FC (3:3) ausgetragen.