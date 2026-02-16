Infolge eines Kabelbrands beim Bahnhof Lausanne ist der Bahnverkehr zwischen Lausanne und Prilly-Malley bis voraussichtlich Dienstag unterbrochen.

Das teilt die SBB auf ihrer Webseite mit. Sie bittet Reisende, auf Reisen zwischen Lausanne und Renens zu verzichten.

Ersten unbestätigten Untersuchungen zufolge habe ein pyrotechnischer Gegenstand, der von Fans aus einem Fan-Zug geworfen worden sei, den Brand ausgelöst, so die SBB.

Das Feuer ist gegen 20:45 Uhr auf Gleis 1 ausgebrochen, wie die SBB in ihrer Mitteilung schreibt. Es habe rund vierzig Kabel von Weichen und Signalen betroffen. Der Brand habe dank des schnellen Eingreifens der SBB-Einsatzkräfte und der Feuerwehr rasch gelöscht werden können.

Ersatzbusse zwischen Lausanne, Prilly-Malley und Renens

Wegen der erheblichen Schäden konnten seit dem Vorfall keine Züge auf diesem Abschnitt verkehren. «Die Fernverkehrszüge wenden in Renens und Lausanne. Zwischen Lausanne, Prilly-Malley und Renens verkehren Ersatzbusse, und die Metro M1 habe ihren Betrieb am Montagmorgen bis 1:30 Uhr verlängert», hiess es in der Mitteilung der SBB weiter. Für Reisen aus der Deutschschweiz nach Genf empfielt die SBB die Jura-Südfüss-Strecke via Biel und Neuenburg.

Lausanne hatte am Sonntag spätnachmittags das Genfersee-Derby der Super League zwischen Lausanne-Sport und dem Servette FC (3:3) ausgetragen.