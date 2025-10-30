 Zum Inhalt springen

Schaden bei Bauarbeiten Zugverkehr zwischen Basel und Olten vorübergehend eingeschränkt

30.10.2025, 09:46

  • Auf der SBB-Strecke zwischen Basel und Olten war der Bahnverkehr bis Mittag eingeschränkt.
  • Grund ist die Beschädigung eines Kabels der Sicherungsanlagen bei nächtlichen Bauarbeiten im Hauenstein-Basistunnel.
  • Die Einschränkungen dauerten bis Donnerstagmittag.

Kurz vor 12 Uhr vermeldet die SBB, dass die Reparaturarbeiten abgeschlossen werden konnten. Dennoch fielen bis 13 Uhr auf den Strecken Basel SBB-Olten sowie Basel SBB-Bern noch vereinzelte Züge aus, heisst es beim Liveticker der SBB.

Blick auf den Bahnsteig am Bahnhof Olten mit rotem Zug im Hintergrund.
Legende: Zwischen Olten und Sissach ist im Bahnverkehr mit Einschränkungen zu rechnen. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Zuvor waren Spezialisten aufgeboten worden, um das beschädigte Kabel zu reparieren, wie die SBB mitteilte.

