Auf der SBB-Strecke zwischen Basel und Olten war der Bahnverkehr bis Mittag eingeschränkt.

Grund ist die Beschädigung eines Kabels der Sicherungsanlagen bei nächtlichen Bauarbeiten im Hauenstein-Basistunnel.

Die Einschränkungen dauerten bis Donnerstagmittag.

Kurz vor 12 Uhr vermeldet die SBB, dass die Reparaturarbeiten abgeschlossen werden konnten. Dennoch fielen bis 13 Uhr auf den Strecken Basel SBB-Olten sowie Basel SBB-Bern noch vereinzelte Züge aus, heisst es beim Liveticker der SBB.

Legende: Zwischen Olten und Sissach ist im Bahnverkehr mit Einschränkungen zu rechnen. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Zuvor waren Spezialisten aufgeboten worden, um das beschädigte Kabel zu reparieren, wie die SBB mitteilte.