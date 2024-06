In der Gemeinde Lostallo waren am Freitag Geröll- und Schlammmassen niedergegangen. Der Erdrutsch hat einen Teil der Autobahn A13 weggerissen, 200 Meter der Autobahn sind zerstört. Sowohl die Nationalstrasse A13 wie auch die Kantonsstrasse im Misox bleiben am Sonntag gesperrt. Am Montag soll laut dem Bund mit der Reparatur begonnen werden.

Wie lange die Sperrung der Autobahn dauern wird, sei noch unklar, sagt ein Pressesprecher des Bundesamts für Strassen (Astra) gegenüber SRF: «Es ist zu früh für Aussagen über die Dauer der Sperrung. Das Schadensmass konnten wir noch nicht genau anschauen.» Anfang der Woche sollte ein genaueres Bild zur Lage möglich sein. «Zuerst brauchen wir jetzt Gewissheit über die Vermissten.»

Wiederinstandsetzung hängt von Wetterlage ab

An der Brücke Buffalora auf der Nationalstrasse A13 sei kein allzu grosser Schaden entstanden. Das ergab eine erste Evaluation des Bauwerks, nachdem ein Autobahnabschnitt aufgrund einer Überschwemmung eingestürzt war.

Aber: «Bei einer Brücke muss man die Statik sicherstellen können. Die Arbeiten können erst richtig beginnen, wenn das Hochwasser zurückgegangen ist», sagt der Sprecher weiter. Und das hänge von der Wetterlage ab.

Legende: Wie lange die Sperrung der Autobahn dauern wird, sei noch unklar, sagt ein Pressesprecher des Bundesamtes für Strassen (Astra). Keystone/SAMUEL GOLAY (22.06.2024)

Der Verkehr über die Alpen kann nicht über den San-Bernardino-Pass rollen. Das Astra empfiehlt als Alternative die Gotthardroute und die SBB prüft einen Kapazitätsausbau.

«Eine wochen- oder gar monatelange Sperrung hat gravierende Folgen. Die A13, die San-Bernardino-Route, ist eine wichtige Ausweichroute zum oft überlasteten Gotthard», sagt SRF-Korrespondent Marcel Niedermann. Mit anrollendem Sommerreiseverkehr könnte die gesperrte A13 zu mehr Stau am Gotthard führen.

Politiker wollen Verkehrschaos verhindern

Nun laufen bereits Diskussionen, wie mit dieser Blockade umzugehen sei. Auch aus der Politik gibt es dazu erste Stimmen. Mitte-Nationalrat Simon Stadler aus dem Kanton Uri sagt im «Sonntagsblick»: «Einen Kollaps am Gotthard darf es nicht geben.» Stadler stellt eine grossräumige Umfahrung des Gotthards schon an der Landesgrenze in den Raum.

Der Aargauer FDP-Ständerat Thierry Burkart befürchtet gar einen Versorgungsengpass der Ostschweiz, schreibt der «Sonntagsblick». Denn auch für den Güterverkehr sei die San-Bernardino-Route sehr wichtig. Um die Situation zu bewältigen, fordert er «ein gutes Verkehrsmanagement» vom Astra. «Die Nord-Süd-Achse ist ohnehin schon sehr eng. Das wird sich erheblich verschärfen.»