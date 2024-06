Das ist passiert: Nach massiven Gewittern und Niederschlägen am Freitagabend und in der Nacht kam es im Misox (Graubünden) zu Überschwemmungen. Die anhaltenden Regenfälle lösten in Sorte, einem Ortsteil der Gemeinde Lostallo GR, einen Erdrutsch aus. Dutzende mussten evakuiert werden. Es sei kaum Zeit geblieben, um zu handeln, so SRF-Korrespondent Marcel Niedermann. «Eine gewaltige Steinlawine kam herunter, mit bis zu hüfthohen Brocken», sagt Niedermann. Laut Rettungskräften ist die Steinlawine bis zu vier Meter hoch.

Drei Personen werden vermisst: In der Nacht auf Samstag war von vier Vermissten die Rede. Eine Frau konnte am frühen Morgen aber lebend aus dem Schuttkegel gerettet werden, so die Kantonspolizei. In der gleichen Gegend werden weiterhin ein Paar sowie eine ältere Frau vermisst. Die Einsatzkräfte sind mit Helikoptern und Drohnen sowie Hundeteams der Rettungshundeorganisation Redog im Einsatz. «Seit Tagesanbruch suchen Suchtruppen mit Hunden nach den Vermissten, aber die Hoffnung schwindet», sagt SRF-Korrespondent Marcel Niedermann.

1 / 4 Legende: Im Dorf Sorte im Misox wurden mehrere Häuser unter dem Schutt begraben. KEYSTONE / Ti-Press / Samuel Golay 2 / 4 Legende: Mehrere Hundetrupps suchen nach den drei Vermissten. Die Überlebenschancen schwinden. KEYSTONE / TI-PRESS / SAMUEL GOLAY 3 / 4 Legende: Dutzende mussten aus Sorte evakuiert werden. Die Rettungskräfte sind weiter im Einsatz. KEYSTONE / Ti-Press / Samuel Golay 4 / 4 Legende: Die A13 ist zwischen Roveredo und dem San-Bernardino-Pass musste gesperrt werden. In Lostallo ist die Strasse über rund 200 Meter eingestürzt. SRF

So steht es um die Infrastruktur: Fünf Dörfer der Bündner Tals hatten am Samstag keinen Strom. Teilweise war auch das Leitungswasser unterbrochen. In allen betroffenen Dörfern (Lostallo, Cabbiolo, Sorte, Arabella und Norantola) sei das Wasser nicht trinkbar. Die Nationalstrasse A13 ist wegen Schäden seit Freitagabend gesperrt. Der Verkehr wurde über die A2 über den Gotthard umgeleitet, dort kam es zu einem kilometerlangen Stau. Auch die Kantonsstrasse im Tal ist laut der Bündner Kantonspolizei gesperrt. Lediglich die Einsatzkräfte könnten aus dem Süden in die betroffenen Dörfer über die Strasse gelangen. Auf dieser lägen teilweise Felsbrocken von fünf bis zehn Meter Grösse.

So sind die Wetterprognosen in der Region: «Heute Abend und in der Nacht sowie am Sonntagmorgen kommt es nochmals zu Regen und Gewittern», sagt Luzian Schmassmann von SRF Meteo. Die Regenmengen seien aber kein Vergleich zu Freitagabend. «In der vom Erdrutsch betroffenen Region in Lostallo soll laut Geologen nichts mehr herunterkommen», so Marcel Niedermann. Der ganze Schutt habe sich bereits gelöst.

Das sind die Reaktionen: Bundespräsidentin Viola Amherd zeigte sich erschüttert. «Meine Gedanken sind bei der betroffenen Bevölkerung», schrieb sie auf X und dankte den Einsatzkräften. Am Sonntag soll Bundesrat Ignazio Cassis in die betroffene Region reisen, zusammen mit dem Bündner Regierungsratspräsident Jon Domenic Parolini. Die Bündner Regierung verfolge die Situation im Misox mit grosser Besorgnis. Die Tessiner Regierung sprach der betroffenen Bevölkerung die volle Unterstützung aus. «Solche Ereignisse erinnern uns einmal mehr daran, wie sehr das Leben im Alpenraum der Herrschaft der Naturgewalten ausgesetzt ist», schrieb sie in einem Communiqué.